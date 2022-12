Como es habitual, Depor te trae un nuevo test visual que te provocará seguir analizando tu personalidad y tu forma de ser. Presta atención a los detalles de este reto visual. Esta vez tendrás el tiempo ilimitado, pero debes elegir con cuidado. Observarás una imagen y tendrás que descubrir qué es lo primero que ves en ella. Tómate tu tiempo y elige bien entre las dos opciones que existen en este test de personalidad porque de ello dependerá lo que te vamos a contar.

¿Qué debo hacer con este test de personalidad? Debes fijarte bien en la imagen, pero sin leer las respuestas que se presentan en los siguientes párrafos. Recuerda ser lo más sincero posible, sino no tiene validez.

Solo debes responder qué es lo primero que observas en la imagen y, como te hemos mencionado líneas atrás, te diremos las respuestas. Recuerda que solo hay dos opciones. Cada alternativa posee un significado diferente. No hay nada tan gratificante como una introspección y conocerse un poco más.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Lo primero que veas en la imagen revelará cuál es tu mayor reto (Foto: Pinterest)

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

Personas

Si lo primero que has visto son personas, eso significa que no sueles poner límites en tu vida. Te interesa asumir todos los retos posibles, los que vengan por delante y los que tú buscas. Resuelves muchas cosas sin hacer esfuerzo porque tienes una gran confianza, lo que te ayuda a ser bueno en lo que haces. También eres una persona sensible, amable y dispuesta a ayudar a los demás.

Columnas

Por el otro lado, si primero te fijaste en las columnas, significa que eres una persona muy cuadriculada en tus hábitos, y te cuesta asumir nuevos retos en tu vida. No te gusta salir de la zona de confort, por eso no sueles lograr lo que anhelas, ya que surgen dudas e inseguridades que te limitan. Aunque suene soñador, es ideal que te lances con las ideas o proyectos que tengas en mente. Verás que todo saldrá bien si te preparas y lo afrontas.

¿Qué te pareció este test? Te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad tienen como objetivo medir o evaluar una característica psicológica específica. Se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Asimismo, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

Los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).