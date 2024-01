En la vida hay todo tipo de mentes y personalidades, las cuales muchas veces son usadas de manera positivo o negativa, pero destacan entre los demás. El test visual que te presento te ayudará a conocer si eres alguien caracterizado por su profundo análisis de las cosas que lo rodean o, quizá, eres de los creativos que les encanta planificar ideas e incluso las plasman con efectividad. En la prueba te ayudaré a valorar cómo eres tú; no obstante, tengo la necesidad que seas sincero o sincera en la respuesta al decirnos cuál de las dos figuras has visto primero en la ilustración. No cabe duda que lo más gratificante de este tipo de virales es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves. ¿Estás listo para este nuevo reto?

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres analítico. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si viste una mujer...

Si lo que has visto primero en la imagen es el dibujo de una mujer es que tu personalidad es cartesiana. Eres una persona analítica, racional y lógica, abordando las claves de todo tipo de situaciones desde un punto de vista objetivo . Te basas en los hechos y pruebas para tomar decisiones. Además, te gusta descomponer conceptos complejos en partes más pequeñas para comprenderlos mejor.

Si viste una flor...

Si has visto en primer lugar la flor es que tienes una personalidad utópica al tender a la creatividad, fiarte de tu intuición y tener imaginación. Prefieres usar estas fortalezas para la toma de decisiones en lugar de confiar únicamente en los hechos, lanzándote a la piscina y arriesgando para seguir a tu corazón . Son personas que se sienten atraídas por el arte y disfrutan expresándose de cualquier forma.

