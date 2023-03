¿Es posible conocer el lado más oculto de tu personalidad? Pues aunque te cueste creerlo sí es posible, y sobre todo de una manera divertida. Ocurre que en el siguiente test viral que vamos a presentarte, lo único que debes hacer es visualizar la imagen por algunos segundos y poco después conocerás ese lado más siniestro de tu personalidad.

¿Cómo funciona el test viral? Simplemente mirar por espacio de 5 segundos la ilustración en la que algunos usuarios señalan que las palomas, una encerrada y la otra libre, es el elemento más curioso. Otros internautas quedaron atónitos al ver sobre qué se sostiene ambas jaulas. Te preguntaremos, ¿cuál figura se apoderó de tu atención rápidamente?

Ubna vez que ya tengas en mente tu respuesta lo siguiente es que te desplaces hasta la parte más baja de la prueba y conozcas con precisión los resultados. Aquí descubrirás cuál es el lado más siniestro de tu personalidad. ¿Estás listo para conocer esa revelación?

La imagen abstracta del test visual

Echa un vistazo rápido a la ilustración y según lo que tus ojos capten conocerás los resultados del test visual.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Has visto el pájaro en una jaula: obviamente un símbolo de un bloqueo y una situación dolorosa, este elemento es el primero que llamó tu atención. Pero, ¿qué queda en tu pasado que te llevó a ver el pájaro enjaulado? Tu oportunidad perdida es probablemente una de trabajo o estudio, que te aleja de casa y de los esquemas “habituales”. Eres una persona que tiene un gran corazón y que, precisamente por eso, a menudo acaba en dificultades. No te has alejado de casa y de tus seres queridos cuando podrías haberlo hecho y la consecuencia, hoy, es que te esforzarás cada vez más por hacerlo en el futuro. Eres una persona que tiene un futuro brillante por delante: ¡solo tú puedes decidir si bloquearlo o no!

Has visto al pájaro salir de la jaula: tu oportunidad perdida, nos dice el test de oportunidades perdidas, probablemente tiene que ver con el amor. Eres una persona libre, siempre lo has sido. Nada ni nadie ha sido capaz de mantenerte realmente en una jaula y ahora, después de tantos años, estás descartando un poco tus opciones. Siempre será más importante para ti poder extender tus alas e irte lo antes posible que “encerrarte” en algún lugar, atado por los sentimientos y el amor.

Has visto las balanzas: símbolo de la justicia, las balanzas en esta pintura llamaron inmediatamente tu atención. Pero, ¿qué significa en la prueba de oportunidades perdidas? Probablemente que, en la vida, decidiste voluntariamente cuáles serían tus oportunidades perdidas. Los evaluaste todos bien y dejaste que tu cerebro tomara la decisión que estime correcta. Incluso puede estar equivocado, pero eso no le impide poner su juicio en lugar de cualquier otro tipo de medida. Tus oportunidades perdidas son muchas, serias y pesadas: pero son tuyas, ¡tú las elegiste!

Viste el agua perfectamente tranquila: ¡casi parecería que no has perdido ninguna oportunidad. Eres una persona que verdaderamente tiene un gran corazón, grandes sentimientos: no le tienes miedo a nada ni a nadie porque siempre tomas tus decisiones gracias a él!