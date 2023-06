Hay retos virales que llaman la atención en las redes sociales porque no muchos los llegan a resolver. Ese es el caso del desafío de esta nota. Sí, en serio. Solo un 4 % de participantes pudo cantar victoria. La prueba está en boca de varios usuarios, al igual que “la que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

Definitivamente, el reto viral que te traigo hoy es tu mejor opción si lo que quieres es divertirte y poner a prueba tu visión. El alto nivel de dificultad que posee te asegura todo eso. ¿Qué tienes que hacer? Localizar la vocal ‘O’ en una imagen donde hay bastantes letras ‘D’.

¿Encuentras la vocal ‘O’ en la imagen?

La ilustración te la comparto en este punto de la nota. Realmente no exagero cuando te digo que hay una gran cantidad de letras ‘D’ en la misma. Aunque no parezca, entre todas ellas, se esconde la vocal ‘O’. Lo que está a tu favor en este desafío es que no se ha establecido un límite de tiempo, así que puedes buscar con calma.

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color azul con bastantes letras ‘D’, está la vocal ‘O’. (Foto: MDZ Online)

Conoce la ubicación de la vocal ‘O’

Si no fuiste capaz de localizar la vocal ‘O’ entre las letras ‘D’, no hay ningún problema porque todo esto es un simple juego. No te lo tomes tan en serio. Relájate. Si quieres saber su ubicación, mira la siguiente imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘D’, se indica dónde está la vocal ‘O’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Súmate a un acertijo visual

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.