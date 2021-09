Son pocos los enunciados de desafíos visuales que realmente cumplen con lo que prometen. Seguramente, te has encontrado con miles de retos virales en Internet que te dicen que solo un pequeño porcentaje pudo resolverlo, lo intentas, lo logras y piensas que perteneces a ese ‘privilegiado’ y escaso grupo, pero no termina siendo del todo real. Sin embargo, en Depor cumplimos con lo que prometemos y te aseguramos que este desafío te generará más de un dolor de cabeza, pero no te desanimes sin probarlo.

Miles de ejemplares de pruebas visuales se volvieron tendencia en redes sociales en los últimos meses que perdura la pandemia del COVID-19. Muchos prometen buscar una aguja en un pajar, algunos lo cumplen, otros solo nos suben la autoestima, pero te aseguramos que esta nota podría ponerte en una situación límite en cuestión de segundos.

Lo único que tenemos que hacer, tras mirar la imagen de los chefs en una cocina alborotada es ubicar el reloj que anda buscando uno de ellos. ¿Estará entre las ollas y sartenes? ¿Se lo robó otro cocinero? ¿Cayó en la comida o alguno de los platos? Muchas interrogantes, pero lo primero que debes hacer es observar a detalle la imagen que te presentamos a continuación.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica el reloj perdido de uno de los cocineros que solo el 1% logra hallar. (Fotos: Facebook)

Una vez que observaste la imagen, ¿podrías decirnos con exactitud dónde se encuentra el objetivo de este desafío visual? ¿Lograste encontrarlo en el menor tiempo posible? Sí, te decimos menos tiempo posible porque siendo un reto viral tan complejo no queremos ponerte un límite de 10 segundos o menos, ya que sabemos que no lo lograrías.

Pero vamos a lo que nos demanda esta prueba visual. Seguro que lograste dar con lo que te pide el enunciado de esta nota. Si aún no lo lograste, no vayas a la respuesta de inmediato, espera unos segundos más. Si quieres una pista, checa la cocina, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, solo así lograrás ubicar lo que buscas.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Sabemos que era difícil, sabemos que te comprometíamos a algo que no podría ser tan sencillo, pero confiábamos en que tus habilidades estaban por encima de cualquier desafío. Si no fue así, nos disculpamos, pero nuestra misión es siempre ponerte complejos retos que te hagan superarte día a día. Dicho esto, te brindamos la ubicación exacta del objetivo en mención en la siguiente imagen. No olviden retar a tus amigos o familiares en nuestros desafiantes virales.

Solución desafío visual: aquí se encuentra el reloj perdido de uno de los cocineros que solo el 1% logra hallar. (Fotos: Facebook)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

