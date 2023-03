La mejor alternativa de entretenimiento sano está en esta nota de Depor. Decimos eso porque aquí presentamos un reto viral que ha sobresalido del resto de desafíos por ser muy difícil de resolver. ¿En qué consiste? Debes indicar cuál es el error en la imagen, pero ojo a esto: solo cuentas con 5 segundos para realizar la tarea.

Somos conscientes que el límite de tiempo ha ocasionado que varias personas comenten en las redes sociales que la prueba es imposible de superar. Sobre eso tenemos que indicar que no es verdad. De hecho, no existe un reto viral que sea así. Tan solo quieren asustar a quienes tengan ganas de participar.

No olvides que en Depor siempre nos hemos encargado de darte a conocer desafíos con un elevado nivel de dificultad para que te diviertas y, de paso, pongas a prueba tu visión, como aquel que consiste en mirar una pintura de caballo para averiguar dónde se oculta un jinete, el reto que consiste en ubicar al loro que es único en la ilustración, etc.

Instrucción para el desarrollo del reto viral

En este reto viral no cuentas con todo el tiempo del mundo para cantar victoria. Solo tienes 5 segundos para identificar el error en la imagen. Por esa razón, no debes distraerte con nada. En tu cabeza únicamente tiene que estar el objetivo. De ser posible, anda a un lugar donde nada ni nadie pueda molestarte. Luego abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles de la imagen. Si haces todo eso, tendrás posibilidades de decir “lo logré” aquí.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Los 5 segundos no fueron suficientes para que identifiques el error en la imagen? Si eso pasó, no hay problema. Levanta la cabeza. No la bajes. Esto es un juego y ahora mismo podrás saber cuál es la equivocación que hay en la ilustración.

En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que evitará que te aburras. Algunos consisten en encontrar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.