¿Consideras que tienes una gran capacidad visual? Pues en este acertijo visual tendrás que encontrar en un corto tiempo de 5 segundos el error que se muestra en la ilustración, pero que muy pocos han logrado hallar. Observa atentamente y de esta manera te darás cuenta del objetivo que buscas.

Y para obtener éxito, debes hacerlo en un tiempo máximo de 5 segundos. Para eso, afina tu agudeza visual y toda tus capacidades, pues aunque te cueste creer el error es tan claro pero todos han fallado ya que no concentraron al máximo ni enfocaron su atención en mirar detenidamente.

No pierdas más el tiempo, pues cada segundo será valioso para que logres detectar el error en la imagen. Mira con atención la ilustración que colocaremos líneas debajo y trata de resolver el acertijo visual rápidamente.

Imagen del reto viral

Tienes que encontrar la solución de este acertijo visual en solo 5 segundos. ¿Podrás hacerlo?| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Si tras varios intentos todavía no puedes hallar es el error en la imagen, no te preocupes ya que a continuación te la diremos. La joven a la que están asaltando no tiene sombra y además aparenta ser una zombie.

Aquí te mostramos la respuesta para este complicado acertijo visual.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.