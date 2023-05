Debes dejarte llevar por todo lo que conozcas respectos a estos seres que se instalaron en las culturas antiguas para resolver este desafío. ¿Qué diferencia a un vampiro de un ser humano normal? Muchas cosas, según los distintos libros o historias. Hemos de proporcionarte uno de los acertijo visual que dan la hora en redes sociales porque no será fácil resolver. Desde ya, te recomendamos que te tomes un tiempo antes de poner el cronómetro para dar con la solución de este reto que te pide hallar el error del vampiro afeitándose.

Trata de hacer este acertijo visual en menos de 4 segundos. Bueno, usualmente brindamos ese límite de tiempo, pero ahora entendemos que es tan nivel experto que te quedará corto. Ahora, si no logras encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Demuestra de qué estás hecho ahora. Alrededor del 98% de usuarios que intentó resolver el reto visual quedó devastado con la respuesta a la que tú podrías llegar si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso para resolverlo.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Ninguno logró superar el acertijo visual en 4 segundos: ¿ubicas cuál es el único error? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué pasó? Si llegaste aquí es porque no encontraste la respuesta, pero no te preocupes. No es fácil formar parte del grupo de genios que, con una percepción visual fuera de lo normal, dieron con la solución del reto visual. Sin más, aquí el error.

Solución del acertijo visual: aquí ubicas el único error. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

