Prepárate para observar una imagen corriente de una pintura fantástica primitiva, donde según lo que tu mente capte primero, puedes ver o no los mismo objetos o protagonistas que los demás. Eso sí, no existe respuesta correcta en este test visual, sino que debes quedarte con aquello que primero captaste y ver lo que quiere decirte la prueba que es tendencia en las redes. Pon mucha atención a la composición y déjate llevar, pues mientras menos los fuerces, mejor para ti los resultados.

Revisa la gráfica del test visual y dinos qué es lo primero que resalta, solo así conocerás más sobre tu forma de ser. Recuerda que este tipo de pruebas ayudará a mejorar tu autoestima, al mismo tiempo que despejará la mente. Muchos buscan una prueba psicológica para conocerse aún más o destacar características que muchas veces no toman en cuenta. Aquí te traemos un ejemplo de ello.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

No creerás lo que es capaz de decirte este test visual según qué hayas visto primero. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

El rostro

Si lo primero que viste es el rostro, eres una persona que precisa siempre sentirse cómodo esté donde esté. Prestas más atención a los ambientes y contextos que a las personas en sí mismas; y solo eres capaz de permanecer (en un vínculo, en un trabajo, en una actividad) si sientes que el espacio es para ti. Profundamente esto puede vincularse a una inseguridad personal, y la necesidad de estar constantemente “a salvo”.

Las mujeres

Si lo primero que divisaste fueron las mujeres, entonces eres una persona muy observadora; pero prefieres siempre estar un poco como espectadora de las situaciones. Profundamente. puede que te sea difícil involucrarte, especialmente, si de emociones se trata. Te place más estar a la distancia justa para intervenir si quieres o alejarte si algo te asusta.

La vegetación

Si la vegetación es lo primero que viste, puede que seas una persona un poco negadora. No es que las cosas que sucedan a tu alrededor o incluso dentro tuyo no te interesen, solo que en tu interior tienes miedo. Eres frágil y no quieres sentir que las cosas salen de tu control. Por eso prefieres a veces, inconscientemente, negar las cosas y seguir adelante; aunque si lo piensas bien, sabes que en algún momento tendrás que enfrentarlas.

La sombra en la nube

Si primero reparaste en la sombra, hay aspectos ocultos tuyos que no quisieras que nadie supiera. Hay cosas que sientes que puede que te avergüencen y entonces intentas ignorarlas. Debes saber, en principio, que todos tenemos nuestra propia oscuridad, pero que además si realmente lo que sientes te angustia puedes recurrir a un profesional que seguro podrá guiarte para que puedas fijar tu mirada en otros aspectos más luminosos de tu ser.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.