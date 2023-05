Los lobos (Canis Lupus) son animales siempre presentes en el imaginario popular a través de novelas como “El llamado de la selva” o películas como “Infierno blanco” (eso sin mencionar “Crepúsculo” y otras sobre licántropos que se desarrollan en el reino de la fantasía). Los adultos pueden llegar a pesar entre 30 y 80 kilogramos, son muy inteligentes y su astucia para camuflarse entre los paisajes donde comúnmente habitan es parte de sus habilidades de adaptación a su entorno. Es por ello que hoy Depor ha preparado un reto viral donde tu misión es detectar al lobo que se camufla hábilmente entre un bosque en 10 segundos o menos.

Los participantes de los países de Estados Unidos, México y España, donde ha cobrado gran notoriedad este desafío visual, aseguran que este acertijo visual es muy difícil y esto se ha visto reflejado en los resultados, pues solo el 1% de los usuarios han logrado dar con el paradero del animal. Esperamos que tú tengas un poco más de suerte.

Mira aquí la imagen del reto visual

La imagen muestra una escena de un bosque con muchos arbustos y árboles ¿Pero te perdiste de algo? Escondida en la escena se halla un lobo y debes encontrar en 10 segundos o menos. Un buen desafío de ilusión óptica para poner a prueba tus habilidades de observación e inteligencia ¿verdad? Empecemos.

Ilusión óptica: ¡Encontrar el lobo escondido en esta imagen es difícil, bastante difícil! ¿Puedes encontrarlo? (Fuente: : Mind Oddities)

Mira aquí la solución del reto visual

Las personas con habilidades de observación excepcionales pudieron encontrar al lobo dentro del límite de tiempo. Aquellos que intentaron este desafío y necesitaron más tiempo para hallarlo se han visto beneficiados al mejorar su grado de concentración. Ahora, la solución te la dejaremos en la imagen de a continuación:

Aquí se encontraba el lobo ¿fácil, verdad?

¿Qué te pareció este reto viral? ¿Lograste dar con la solución? Si tu respuesta es sí, te felicitamos por haber llevado al límite tu forma de ser o pensar. Y si por el contrario tu respuesta fue un no, tranquilo ya que como esta prueba, existen otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu completo agrado. Te invitamos a seguir participando visitando el siguiente enlace: más retos visuales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

