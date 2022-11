Es el momento de demostrar que cuentas con una gran habilidad visual, pues en este reto viral tienes que ubicar en solo 6 segundos el error que aparece en la imagen del reto viral. En la ilustración se logra apreciar a unos pequeños jugando en un parque de diversiones, pero hay un gran error que posiblemente pase desapercibido.

Aquí tienes que demostrar que tienes un gran sentido de la vista, pues aunque no lo creas el error esta prácticamente en nuestras narices, pero extrañamente muchos lo pasaron por alto. Así que enfócate al máximo, deja cualquier distracción de lado y cuando te sientas lista da inicio con el reto viral.

Ya tras algunos breves segundos de haber analizado la imagen y aún no logras encontrar el error, pues no te preocupes que más abajo te dejaremos la respuesta. Pero por el momento te indicamos que lo intentes una vez más y no te des por vencido antes de tiempo.

Imagen del reto viral

Aquí tendrás que demostrar tu habilidad y encontrar el error rápidamente.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Ya en esta parte del desafío lo más probable es que no hayas logrado encontrar la ubicación del error en esta imagen. Pues esta bien, sabíamos que era un reto verdaderamente complicado. Así que a continuación te dejaremos la respuesta correcta.

El error radica en que el niño que está en el columpio tiene short de madera.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.