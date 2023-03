¿Sabías que una elección puede decir mucho sobre tu personalidad? Pues si no tenías idea de ello, en el siguiente test visual tendrás la oportunidad de conocer más detalles sobre tu forma de ser con tan solo realizar una elección basada en la pregunta que vamos a plantearte a continuación.

En la imagen del test visual que te mostramos se logra ver que ocurre cuatro situaciones en particular: un bebé llorando desconsoladamente, un teléfono sonando en repetidas ocasiones, el hervidor de agua y por último tu mascota destrozando tu sofá. Piensa bien y responde qué harías primero, pues lo que nos digas lo usaremos para conocer qué tipo de persona eres.

Una vez que ya tengas tu elección, lo siguiente es que conozcas el significado de ella en la lista que te mostraremos líneas más abajo. Allí conocerá los resultados y cómo eres realmente si te encuentras bajo alguna de estas situaciones.

La imagen del test visual sobre nuestras decisiones

Analiza la situación y elige que acción realizarías primero para empezar a calmar la situación.

Los resultados del test visual

1. Elegir contestar el teléfono

Priorizaste el teléfono y eso significa que tienes un sentido de contacto y comunicación. Valoras tu relación y tu talento como orador está bien establecido, especialmente porque tu inconstancia es legendaria. Sin embargo, esta cualidad entra en la categoría de personas a las que les gusta llamar la atención para sentir. Por otro lado, tu elección también demuestra que no das derecho a cometer un error a las personas que te rodean. Tu intransigencia aflige a tus colaboradores e incluso a tus seres queridos hasta el punto de enloquecer tus relaciones.

2. Elegir apagar el hervidor

Ha elegido esta acción porque es su seguridad lo que más le importa. Eres ansioso por naturaleza y odias lo inesperado que en la mayoría de los casos te da sorpresas desagradables; en todo caso, es lo que ha salido de vuestras experiencias pasadas. Sepa que los imprevistos son parte de la vida diaria y que la vida no es un río largo y tranquilo; vida y movimiento van de la mano.

3. Elegir evitar que tu perro destruya tu sofá

Esta elección revela tu lado maníaco, exigente y hábil en el control. Desarrolla una personalidad metódica, crítica o incluso autocrítica. En algunos casos, puede ser escaso en detalles, por lo que quiere hacerlo bien, y su perfeccionismo inspira a algunos pero molesta a muchos otros, especialmente cuando lo hace en exceso. Se convierte en un perfeccionismo enfermizo que impone un estrés permanente en uno mismo y en los demás y una insatisfacción en todos los niveles. Quieres que todo sea perfecto, para conseguir tus objetivos aunque sean desproporcionados y despliegas estos rasgos en los distintos ámbitos de tu vida, en el trabajo o con la persona con la que compartes tu día a día. Pocas veces eres tolerante y no sueltas el lastre. Así que no te sorprendas si tu terquedad es digna de alguna regañina por parte de tus compañeros.

4. La elección de calmar al bebé que llora

Esta elección es indicativa de su empatía y compasión que no duda en poner en práctica en su vida diaria. Por lo tanto, siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo rodean que necesitan apoyo, pero a veces a expensas de su bienestar. Esto no quiere decir que vuestra bondad os prive de la lucidez. Sigue siendo una persona con una persistencia inquebrantable para lograr tus objetivos. Además, amas la compañía de los demás y el miedo a la soledad es tu talón de Aquiles. No hay nada más reconfortante para vosotros que una pequeña y feliz vida en familia, agrupados en torno a una buena cena para vivir momentos únicos de amor y de compartir.