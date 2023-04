Muchas personas siempre buscan conoce más sobre su forma de ser, es por eso que el siguiente test visual te mostrará cuál es tu mayor decepción en este momento de tu vida. ¿Estás listo para conocer más sobre ti? Pues lo único que debes hacer es observar por algunos segundos la ilustración de la prueba psicológica que vamos a mostrarte y de acuerdo a lo que tus ojos capten llegarás a descubrir los resultados.

La imagen es abstracta pues muestra a una persona subiendo a una escalera con plantas e incluso nido de aves. Y más arriba las nubes grises empiezan a aclararse. Lo que tienes que hacer es muy simple: echa un vistazo a la ilustración y lo que tus ojos capten de inmediato será la figura que te mostrará cuál es tu mayor decepción.

La última etapa del test visual es que, ya con la figura en mente, lo siguiente es que conozcas su significado y eso lo podrás hacer en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo.

Imagen del test visual

Visualiza la imagen del test y lo que llame tu atención te revelará los resultados.| Foto: chedonna

Resultados del test visual

Has visto el cielo gris: No estás cómo y dónde te gustaría estar y esto te lleva a sentirte extremadamente desconectado de todo y de todos, triste y desconsolado. Por supuesto, no todos los días y no cada segundo, pero aun así sientes que algo anda mal contigo. ¿Qué te parece, es hora de dejar de lado el autoengaño? Decimos que sí. ¡Fuerza!

Viste la apertura del cielo azul: ahora te diremos algo que quizás no te guste. ¡Esperemos que no nos culpes a muerte! La mayor prueba de decepción nos dice que la tuya tiene que ver con uno de tus sueños. Tenías un sueño, una meta inalcanzable, algo a lo que has aspirado durante mucho tiempo. Cuando, increíblemente, lograste este objetivo se convirtió… en arena que se te escurría entre los dedos. Lo que soñaste no era tan maravilloso y te diste cuenta demasiado tarde. Sin embargo, después de todo lo que hiciste para lograrlo, ciertamente no podías rendirte y ahora te encuentras “atascado”. ¿Por qué no recuperas tu vida?

¿Has visto al niño que lo pinta ?: La mayor decepción que recibirás en tu vida tiene que ver con otra persona. Te decimos esto porque el niño que pinta, en este ensayo, representa la falta de verdad, la falta de claridad. Alguien te mintió o te ocultó deliberadamente la verdad y cuando todo salió a la luz, realmente descubriste cuán poco confiable puede ser la gente.

¿Has visto la escalera o alguno de sus elementos como las flores o el nido de pájaros ? ¡Oye, cuántas cosas hemos juntado! No, no te preocupes: no se trata de estar cansado sino de que la báscula, en la prueba de mayor decepción, representa algo realmente importante. Todas sus “externalidades” conducen siempre al sentido más profundo. ¿Pero cuál? Su mayor decepción, según la prueba, es profesional y artística.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un test visual?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

