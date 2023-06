Me sorprendí gratamente cuando leí el titular de este test de personalidad. Y es que llegar a conocer mis valores a través de una sencilla imagen es algo que simplemente no podía explicar. Estoy seguro que esta prueba te servirá, además, para llegar a conocer otros aspectos psicológicos muy tuyos. Se convirtió, además, en uno de los más solicitados pues su parecido con otros como el que te mostrará “si eres buena o mala persona según el animal que veas” u otro que te indicará “tu edad mental al responder hacia qué lado se mueve el caballo” , ha logrado captar la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Sigue cada paso que te indico y conocerás los resultados.

¿Eres una persona con valores? ¿Cómo te consideras? Pues tu respuestas es importante y para llegar a conocer los resultados de esta prueba es más trascendental que nos digas la cantidad exacta de números que has llegado a identificar en la ilustración. ¿Estás listo?

Mira la imagen y conoce más sobre ti

Como te señalé poco antes, te dejaré enseguida la gráfica central. En ella aparece lo que se asemeja a un rostro, pero también se aprecian varios números. Tú simplemente tendrás que echar un vistazo y de acuerdo a la cantidad de números que logres identificar llegarás a acceder a los resultados.

TEST DE PERSONALIDAD | Mira la ilustración que te dejo aquí y dinos cuántos números hay. Tu respuesta revelará los resultados. | Foto: Bright Side

Descubre si tienes valores en este test de personalidad

Si lograste identificar menos de 5 números, quiere decir que eres una persona con muy pocos valores. No te gusta agradecer ni pedir perdón cuando te equivocas, y te consideras mejor que algunos compañeros de trabajo.

Si lograste identificar más de 5 números, significa que tus valores son la puntualidad y honestidad. Eres una persona educada pero que en ciertos momentos pierde la paciencia y se olvida de sus valores.

Si viste 9 números en total, esto significa que eres una persona llena de valores. Practicas la paciencia y empatía. Eres agradecido con todo lo que tienes y lo que no tienes. Pides perdón en el momento adecuado y sobre todo eres responsable con tus actos.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿En qué puede ayudarte este test?

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Si quieres más test te dejo este video