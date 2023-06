Cuando empecé a desarrollar este test de personalidad no estaba seguro de los resultados que podía conseguir. Al visualizar la imagen me parecía “una burla” que en ella aparezca un “zombie”, sin embargo todo tiene una explicación. Estoy seguro que esta prueba me ayudó a medir y descubrir mis características psicológicas. Además, se convirtió en uno de los contenidos más solicitados por miles de personas. Este test fue creado por los mismos que inventaron la prueba en la que puedes “conocer el vínculo entre tu rostro y tu personalidad” o la prueba que “mostrará tu identidad según el tamaño de tu dedo meñique” , simplemente sigue la misma dinámica y conocerás los resultados.

La premisa importante es: ¿a quién cederías el asiento? Para obtener la respuesta a esta cuestión, tienes que observar por algunos segundos la imagen y decidir a quién darías el asiento. Entre las opciones hay una madre con un niño en brazos, una anciana, un hombre en muletas y un zombie. Observa muy bien la ilustración y luego guarda en tu mente la respuesta.

Revisa la imagen del test de personalidad

A partir de aquí ya estás muy cerca de conocer cuál es tu verdadera personalidad a raíz de tu elección. Ya con tu respuesta decidida, lo siguiente es que continúes leyendo la prueba y conozcas el significado de cada una de las alternativas, incluyendo la que elegiste.

Debes decirnos a quién cederías el asiento y tras ello conocerás los resultados del test viral.| Foto: Cortesía genial.guru

Descubre los resultados del test

Elegiste la MADRE Y EL BEBÉ: Sueles ser alguien que obedece las reglas y tienes buen criterio antes de actuar. Así mismo, eres muy empático al entender las emociones del resto; llevas la iniciativa y casi todo lo que haces son buenas des ciciones.

Elegiste a la ANCIANA: Te preocupas y eres sensible por las personas más necesitadas. Tienes un corazón noble y respondes con coherencias a tu entorno. Te prestas para resolver situaciones ajenas y así poder apoyar al prójimo.

Elegiste al HOMBRE LESIONADO: Sueles atender las prioridades de tu vida, pero quizás te falta sensibilizarte con las personas a tu alrededor. Puede seas un alguien muy lógico, tomas buenas decisiones, pero necesitas escuchar las emociones del resto.

Elegiste al ZOMBIE: Eres alguien que no tiene muy interés por su entorno y quizás tengas poca atención con aquello que no te afecta. Sueles divagar y no tiene conversaciones muy profundas con tus semejantes, por lo que puedes ser tomando como una persona egoísta.

¿Cómo defino un test de personalidad?

Respondo a tu pregunta. Los test de personalidad son un tipo de contenido que genera un gran interés y que puede llegar a resultar de gran ayuda en una gran cantidad de ocasiones y circunstancias. Un claro ejemplo se encuentra en los reclutadores de los departamentos de recursos humanos, que gracias a ellos pueden conocer datos relevantes acerca de los candidatos a un puesto de trabajo. Además, hay quienes necesitan de este tipo de información para poder solventar algún tipo de problema y otras personas tan solo recurren a ellos por el simple hecho de conocerse mejor a ellos mismos.

