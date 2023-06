Aquí en Depor solo difundimos retos que desafiarán por completo tus capacidades. Por ello te dejo un reto viral, en el que tendrás que corregir la ecuación matemática que se muestra en la imagen en solo 2 movimientos. Con el objetivo de añadir dificultad, solo te daré 10 segundos para que intentes obtener la respuesta correcta.

Si realmente quieres sobresalir en este esta clase desafíos necesitarás prestar la atención debida y olvidarte de todo tipo de distracción. Visualiza por completo cómo se distribuyen los fósforos y tras ello determina cuáles serán los palillos que debes mover para que la ecuación sea correcta.

Esto no es algo fácil para todos, pues requerirás de mucha concentración y también bastante conocimiento en matemática. Recuerda que debes de mover solo 2 fósforos. Si lo intentaste en varias ocasiones y aún no logras encontrar la solución, no te preocupes que a continuación te mostraremos la respuesta del reto viral.

Observa la imagen del reto viral

Tienes que realizar solo 2 movimientos para lograr corregir la ecuación.| Foto: fresherslive

Conoce cuál es la solución del reto

Los dos únicos movimientos que debes realizar estaban en el número 0. Tenías que mover un fósforo de la parte superior y también el de la parte inferior, para convertir un número 11 al lado del 7. De tal manera que la ecuación quedará así: 17-11=6.

Es es el primer movimiento a realizar para que la ecuación sea correcta.| Foto: fresherslive

Este es el segundo movimiento que tenías que ejecutar. | Foto: fresherslive

Finalmente así quedarán la ecuación tras realizar ambos movimientos.| Foto: fresherslive

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

