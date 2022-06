Es un simple fotografía difundida por Genial.guru, pero se convirtió en un extraordinario acertijo visual que puso de cabeza todas las redes sociales. Ocurre que en esta imagen hay un gato oculto y muy pocas personas se dieron cuenta de su ubicación. El presente acertijo te pide encontrarlo para así desafiar tus sentidos.

Es una imagen común y corriente, posiblemente captada desde un teléfono celular o una cámara digital, no lo sabemos. Pero el curioso detalle está en que sin querer se convirtió en un acertijo visual que ‘enloqueció’ a miles en las redes, pues en esa misma fotografía se oculta un pequeño gatito. ¿Lo podrás encontrar?

Quizás requerirás de una extraordinaria habilidad visual para dar con el paradero del pequeño felino. Lo único que en Depor podemos aconsejarte es que no pierdas de vista los pequeños detalles: que te parece si empiezas buscando las orejas del felino.

Revisa en cada rincón de la ilustración del acertijo visual, pues así tendrás más oportunidad para dar con el paradero del felino. ¿Quieres una pista? El gatito está muy cerca de los bloques de concreto. ¿Lo viste? Pues a continuación te dejamos la imagen y más abajo la respuesta del reto.

Imagen del acertijo visual

Observa con detenimiento la fotografía y trata de encontrar la ubicación del gato oculto. Solo así resolverás el acertijo visual.| Foto: genial.guru

Solución del acertijo visual

Si a pesar de la pista que te brindamos todavía no logras encontrar al pequeño gatito pues no te preocupes. Sabemos que no todas las personas cuentan con una ‘vista privilegiada’. Es por ello que aquí te mostramos la ubicación exacta del felino. Él está a un lado de la maceta blanca y solo se logra ver una de sus orejas. Revisa la de su ubicación a continuación.

Aquí te mostramos la ubicación del gatito. Está al lado de la maceta y solo se logra ver su oreja.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

