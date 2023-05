Los desafíos visuales continúan siendo extremadamente populares, y es común ver cómo se comparten constantemente a través de las plataformas de redes sociales. En la semana pasada, compartimos acertijos como “El desafío visual donde debes descubrir las 4 diferencias en las fotos de cerdos en 14 segundos” o “En solo 7 segundos debes encontrar la cuerda que está atada a la cola del perro”. Hoy te presentamos un nuevo reto visual que pondrá a prueba tu agudeza visual. En este ejercicio, tu tarea será encontrar la letra “H” oculta entre todas las letras “B” en la imagen.

A primera vista, podría parecer un desafío simple, pero en realidad no lo es tanto, ya que solo tendrás once segundos para encontrar la respuesta. El tiempo es limitado y somos conscientes de ello, pero esta limitación te permitirá poner a prueba tu vista. Si eres una persona a la que le encanta enfrentarse a pruebas visuales que implican buscar diferencias, este acertijo visual es perfecto para ti.

Este reto viral se ha vuelto muy popular en las redes sociales y ha generado mucho debate, ya que ha resultado ser una prueba desafiante para muchas personas. Deberás resolverlo para demostrar que tienes una vista de águila. Aunque a primera vista parezca que no es tan difícil, muy pocas personas han logrado resolverlo, por lo que te animamos a que lo intentes por ti mismo.

Este tipo de desafíos visuales han ganado cada vez más popularidad, ya que ofrecen una excelente manera de pasar el tiempo y disfrutar de un breve período de entretenimiento, ya sea en solitario o junto a familiares y amigos. Cada uno de estos ejercicios para fortalecer la mente presentan cierto nivel de dificultad y representa un reto para aquellos que deciden enfrentarse a ellos.

¿Logras ver la letra ‘H’ entre las ‘B’?

Solo las personas con alto coeficiente intelectual pueden detectar la letra oculta 'H' en 11 segundos. (Foto: Brightside.me)

Si has intentado resolver el enigma y no has logrado encontrar la letra “H” oculta entre las letras “B” de la imagen dentro de los once segundos establecidos, no te preocupes ni te desanimes. Muchas personas no logran encontrar la solución dentro del tiempo límite o incluso después de ese período.

Solución: Mira AQUÍ dónde está la letra ‘H’

Aquí está la solución para aquellos que no lograron resolverlo a tiempo. Te invitamos a compartirlo con tus amigos y conocidos para ver si son capaces de resolverlo correctamente. Si lograste resolverlo, ¡felicidades! Pocos consiguen superar este desafío. Te animamos a seguir probándote con otros retos visuales y desafíos similares.

Para tu comodidad, hemos marcado la H oculta en la imagen con un círculo rojo. (Foto: Brightside.me)

¿Te gustó el desafío visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

