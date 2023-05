En el apasionante mundo de los desafíos matemáticos y retos virales, surge uno nuevo que pondrá a prueba tu habilidad para resolver problemas en tiempo récord. ¿Estás preparado para poner a prueba tu inteligencia y resolver este ejercicio de lógica en tan solo 15 segundos? Prepárate para entrenar tu mente y demostrar tus habilidades en esta fascinante prueba.

Esta actividad ha capturado la atención de miles de personas en las redes sociales, generando un fenómeno viral entre aquellos que buscan poner a prueba su destreza mental y desafiar sus límites intelectuales. Esta semana en Depor publicamos estos artículos: ‘En 12 segundos prueba tu agudeza visual ubicando las 4 caras ocultas en la fuente’ y ‘Tu inteligencia será puesta a prueba con este reto visual: halla a la jirafa escondida’ por si estás buscando más maneras de entretenerte.

¿Estás listo para enfrentar este reto matemático? ¡Pon a prueba tu inteligencia y demuestra tu habilidad para resolver problemas en tiempo récord! Sumérgete en esta emocionante experiencia y comparte tus resultados con tus amigos. ¡No pierdas más tiempo y acepta este desafío viral que te desafiará a superar tus límites intelectuales!

Instrucciones para resolver el reto matemático

El reto consiste en resolver un problema matemático que desafía tu capacidad de cálculo y razonamiento lógico. El objetivo es encontrar el valor del árbol, la estrella y la rueda en un tiempo limitado, lo que agrega un nivel de adrenalina y emoción al desafío. Solo los más astutos y rápidos podrán superar este reto en el tiempo asignado.

Resuelve el reto del árbol, la estrella y la rueda en 15 segundos

¿Puedes resolver este rompecabezas de árbol, estrella y rueda? (Forward Junction)

¿Has logrado encontrar la solución? No te equivoques pensando que es algo tan sencillo. Si los 15 segundos ya han pasado, puedes continuar intentándolo, pero debes ser consciente de que no has superado el desafío.

Solución del reto matemático

A simple vista, este problema puede parecer una ecuación matemática común, pero en realidad es mucho más que eso. Requiere que utilices tus habilidades de observación para descifrar las fórmulas ocultas. Veamos cómo funciona:

Supongamos que representamos un árbol como “A”, una estrella como “E” y una rueda como “R”. Traduzcamos estas representaciones a ecuaciones:

Primera ecuación:

Contemos las partes del árbol de Navidad:

A + A + A = 21

3A=21

A=7

Segunda ecuación:

R + R + 7 = 19

2R + 7 = 19

2R = 19 - 7

R = 12/2

R = 6

Tercera ecuación:

E+R+A=15

E+6´+7=15

E=2

Ecuación final

A+ 2E x?

Ponga todos los valores correctos y aplique:

6+ 2(2) x5

6+20= 26

¿Te gustó el desafío visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

