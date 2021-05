Jorge Van Rankin, más conocido como ‘El Burro’ Van Rankin, es uno de los presentadores televisivos que se ha ganado el cariño del público mexicano gracias al trabajo que realizó en “Hoy” entre 2013 y 2020, años en los que fue conductor del programa matutino; aunque ha aparecido esporádicamente este 2021 realizando algunas entrevistas.

Pero su trabajo no sólo se encasilló como presentador de televisión, ya que protagonizó la serie “40 y 20”, donde da a vida a uno de los mejores amigos de la juventud del cantante Luis Miguel. Esta no es la primera vez que trabaja en telenovelas, ya que integró el elenco de “Carita de ángel” (2001), “Salomé” (2002) y “Una familia con suerte” (2011).

Debido a que es un personaje multifacético, su trabajo en diversos proyectos le trajeron algunos inconvenientes, pues es en una oportunidad perdió su trabajo por haber llegado tarde.

‘El Burro’ Van Rankin es muy querido en México. (Foto: Canal de las Estrellas)

FUE DESPEDIDO DE UNA TELENOVELA

‘El Burro’ contó durante una emisión de “Miembros al aire” que en una ocasión el productor mexicano Juan Osorio lo despidió de una telenovela por haber llegado tarde a un llamado porque debía entrevistar a Alejandro Fernández, popularmente conocido como ‘El Potrillo’.

El momento fue recordado por el también conductor del programa Raúl Araiza. “Nos llaman para entrevistar al ‘Potrillo’ en el Auditorio con el set de ‘Miembros’ y hacer el programa con él. Pero ese día le dio un llamado Juanito [Osorio]. Él era un personaje ‘pedorro’ y él [Jorge] dijo: ‘¿Me voy al llamado o me quedo aquí?’. Obviamente era muy importante ‘El Burro’ con la presencia de ‘Miembros’ y ahí Juanito no lo entendió, y que me lo corren”, narró.

Tras ello prosiguió Van Rankin. “Era una escena donde yo era extra, yo ni salía y ni hablaba. Llegué y el de producción: ‘Estás despedido de la novela’. Me regresé desde Jajalpa [donde se grababa ese llamado] hecho la madre”, manifestó.

Luego prosiguió: “Llegué tarde a la pinche escena. Yo en la mañana le dije a Juan Osorio: ‘Hoy en la tarde tengo Miembros al aire con El Potrillo, vamos a dar un disco de Platino en el Auditorio’. Y él: ‘Que termines y te vas’. Terminó [el evento en el Auditorio] y me lancé hecho la madre a Jajalpa, llego y me corre. Le dije: ‘Se te va a caer el pinche rating’ y se cayó”.