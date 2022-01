Desde que llegó a las pantallas de TV Azteca en abril de 2016, “MasterChef Junior” se convirtió en uno de los formatos televisivos preferidos del público, que ya espera con ansias la llegada de una nueva temporada; sin embargo, una noticia sorprendió a todos: el famoso Chef Herrera ya no continuará en el programa de televisión gastronómico de México.

El anuncio fue realizado por el propio Adrián Herrera Díaz en sus redes sociales, quien anunció que ya no iba a formar parte de la siguiente edición, por lo que agradeció a sus seguidores y al equipo técnico del programa, al que perteneció hace cerca de seis años.

“MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra”, escribió el experto en gastronomía en su cuenta de Instagram, donde subió dos imágenes en blanco y negro simbolizando que había terminado su etapa en dicho espacio.

El experto gastronómico está muy molesto por la forma cómo se enteró de su salida de "MasterChef Junior" (Foto: Chef Herrera / Instagram)

¿POR QUÉ NO VA MÁS EL CHEF HERRERA EN “MASTERCHEF JUNIOR”?

La noticia de la salida del Chef Herrera la conocimos a través de sus redes sociales. “Les comento algo que me ha sorprendido: Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del porqué de esto”, señaló muy molesto.

Siguió: “Inconcebible que después de nueve temporadas y casi seis años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así [son] las cosas. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió”.

Con dicho comunicado, el experto gastronómico refiere que ni él mismo sabe la razón por la que decidieron sacarlo, pero respeta la decisión, aunque no la forma cómo lo hicieron. En tanto, TV Azteca tampoco se ha referido a los motivos de su salida.

El exjuez de "MasterChef Junior" señaló que pertenecer al programa fue una gran experiencia (Foto: Chef Herrera / Instagram)

PESE A TODO, EL CHEF HERRERA GUARDA LOS MEJORES RECUERDOS

Si bien, en las imágenes que subió el Chef Herrera, junto a su comunicado, se aprecia en un primer momento una piñata rota con forma de cronómetro de cocina que llevaba el emblema del programa, en la otra muestra el tatuaje que se hizo con dicho diseño.

“Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra”, publicó.

En otro momento indicó que continuará con su restaurante y otros proyectos personales como “MasterChef Latinos”, que se transmite en Estados Unidos.

La imagen de una piñata rota con el logo de "MasterChef Junior" (Foto: Chef Herrera / Instagram)

EL PASO DEL CHEF HERRERA EN “MASTERCHEF JUNIOR”

El Chef Herrera ya venía participando como juez de la versión adulta de “MasterChef México” cuando fue llamado junto a sus compañeros Benito Molina, Betty Vázquez para ser parte de “MasterChef Junior”, programa al que perteneció desde la primera temporada.

Fue así que Adrián Herrera Díaz se convirtió en uno de los personajes principales del programa de televisión gastronómico de México, que ahora apenó a la audiencia con su partida. Como se recuerda, Benito Molina abandonó el programa durante la edición “MasterChef México 2020″, tras él salió la conductora Anette Michel y ahora él se va.

Hasta el momento, solo se mantiene la Chef Betty al frente del programa, quien deberá mantener enganchado al público con el chocolatero José Ramón Castillo.

El especialista gastronómico se tatuó el logo de Master Chef para demostrar que significó algo muy importante en su vida (Foto: Chef Herrera / Instagram)

¿EL CHEF BENITO REEMPLAZARÁ AL CHEF HERRERA?

Ante la salida del Chef Herrera, los seguidores del exitoso programa gastronómico especulan que su reemplazo sería el Chef Benito Molina.

Hasta el momento ni TV Azteca ni la producción de “MasterChef Junior” ni el Chef Benito se han pronunciado al respecto.

Quienes son fanáticos del programa recuerdan que el Chef Benito Molina fue uno de los personajes más polémicos que supo ganarse el respeto de los televidentes.