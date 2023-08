Es sorprendente cómo ha cambiado todo de un momento a otro. Antes, los test visuales no eran muy populares, pero ahora sí. Y eso es porque brindan información relevante a los usuarios. El de esta nota de Depor no es la excepción, ya que es capaz de exponer si tú posees una increíble memoria. La prueba, como podrás darte cuenta, es genial, al igual que “la que consiste en encontrar a un perro escondido para que demuestres que tienes una visión 20/20” y “la que revelará tu estado mental actual, según el garabato que elijas”.

Para no ir con muchos rodeos, te digo que, en el test visual de aquí, lo primero que tienes que hacer es mirar la imagen que se encuentra más abajo. Ello porque de ahí debes indicar qué fue lo que tus ojos captaron primero. Esa respuesta te permitirá conocerte mejor.

La imagen del test visual

Te recalco que nada más hay dos opciones en la imagen: el corazón y el fuego. Por lo tanto, está prohibido mencionar otro elemento. Recuerda que mentir solo te perjudicará. No cometas el error de otros usuarios. Por otro lado, te informo que los resultados de esta prueba son impactantes, pero no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de un fuego. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, te encanta pasar tiempo al aire libre. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. No sueles guardar rencor. Antes de juzgar, prefieres conocer. Escoges vivir tus propias experiencias. Haces oídos sordos a lo que te dicen. No toleras que te den órdenes. Te vas de los lugares donde no puedes crecer.

Fuego:

Si viste primero el fuego, prefieres una verdad que duela antes que una mentira piadosa. Eres sincero(a) y a veces ingenuo(a). Te alejas de la gente falsa. No soportas la hipocresía. Posees una increíble memoria. Prefieres las relaciones cortas, pero intensas. Las personas confían en ti. Por eso guardas los secretos más profundos de mucha gente.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

