El Horóscopo Chino difiere del sistema astrológico occidental, ya que asigna animales a las personas en lugar de doce signos zodiacales basados en el mes de nacimiento y un elemento natural. El ‘Conejo de Agua’ es el animal representativo de esta temporada, entonces de acuerdo con el horóscopo eso puede ser el motivo de algunas situaciones en tu vida. ¿Cómo está transcurriendo tu año 2023 hasta ahora? Si aún no has tenido la oportunidad de leer el artículo, aún tienes tiempo para hacerlo. No pierdas la oportunidad de descubrir cuál es tu animal y tu número de la suerte lo antes posible.

¿Qué representa cada signo del Horóscopo Chino?

Rata : Es una persona ingeniosa, creativa, inteligente, astuta, con capacidades de liderazgo y habilidades sociales.

: Es una persona ingeniosa, creativa, inteligente, astuta, con capacidades de liderazgo y habilidades sociales. Buey : Este signo representa a la persona confiable, trabajador, honesto, paciente, estable, con habilidades para la gestión y el liderazgo.

: Este signo representa a la persona confiable, trabajador, honesto, paciente, estable, con habilidades para la gestión y el liderazgo. Tigre : Es alguien aventurero, enérgico, valiente, apasionado, impulsivo, con habilidades para liderar y tomar decisiones.

: Es alguien aventurero, enérgico, valiente, apasionado, impulsivo, con habilidades para liderar y tomar decisiones. Conejo : Es una persona amable, sensible, tranquilo, modesto, conservador, con habilidades para la diplomacia y la armonía.

: Es una persona amable, sensible, tranquilo, modesto, conservador, con habilidades para la diplomacia y la armonía. Dragón : Se trata de alguien fuerte, enérgico, carismático, dominante, ambicioso, con habilidades para liderar y emprender.

: Se trata de alguien fuerte, enérgico, carismático, dominante, ambicioso, con habilidades para liderar y emprender. Serpiente : Eres astuta, sabia, intuitiva, seductora, misteriosa, con habilidades para la diplomacia y la estrategia.

: Eres astuta, sabia, intuitiva, seductora, misteriosa, con habilidades para la diplomacia y la estrategia. Caballo : Tienes mucha energía, también eres libre, aventurero, apasionado, impaciente, con habilidades para liderar y tomar decisiones rápidas.

: Tienes mucha energía, también eres libre, aventurero, apasionado, impaciente, con habilidades para liderar y tomar decisiones rápidas. Cabra : La amabilidad es tu esencia. También eres sensible, pacífica, artística, indecisa, con habilidades para la creatividad y la empatía.

: La amabilidad es tu esencia. También eres sensible, pacífica, artística, indecisa, con habilidades para la creatividad y la empatía. Mono : Ingenioso, inteligente, astuto, aventurero, irresponsable, con habilidades para la creatividad y la diversión.

: Ingenioso, inteligente, astuto, aventurero, irresponsable, con habilidades para la creatividad y la diversión. Gallo : Valiente, honesto, trabajador, exigente, egoísta, con habilidades para liderar y proteger.

: Valiente, honesto, trabajador, exigente, egoísta, con habilidades para liderar y proteger. Perro : Leal, amable, sincero, trabajador, confiable, con habilidades para la protección y el cuidado.

: Leal, amable, sincero, trabajador, confiable, con habilidades para la protección y el cuidado. Cerdo: Amable, generoso, tranquilo, confiado, a veces ingenuo, con habilidades para la amistad y la gratitud.

¿Cuáles son las predicciones del Horóscopo Chino 2023?

Rata

Para los nacidos en el año de la Rata, se espera que enfrenten desafíos en el ámbito laboral, pero que su inteligencia y astucia les ayudarán a superarlos. También se espera un aumento en la suerte, en el amor y en las finanzas. Se les aconseja no descuidar el lado familiar.

Números de la suerte: 90, 43, 69, 78, 87, 32.

Buey

Los nacidos en el año del Buey deben estar preparados para enfrentar obstáculos en sus metas, pero su determinación y honestidad los llevarán al éxito. También se espera un aumento en la estabilidad emocional y en las relaciones personales.

Números de la suerte: 4, 97, 2, 44, 23, 56.

Tigre

Para los nacidos en el año del Tigre, se espera un año lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, deben tener cuidado de no ser demasiado imprudentes en sus decisiones. También se espera un aumento en la suerte, en el amor y en las finanzas.

Números de la suerte: 18, 88, 26, 6, 76, 32.

Conejo

Los nacidos en el año del Conejo deben estar preparados para enfrentar cambios en sus vidas, pero su suavidad y sensibilidad les ayudarán a adaptarse. También se espera un aumento en la suerte, en temas laborales y en los proyectos venideros.

Números de la suerte: 3, 36, 41, 68, 85.

Dragón

Para los nacidos en el año del Dragón, se espera un año lleno de éxito, viajes y reconocimiento, pero deben tener cuidado de no ser demasiado arrogantes. También se espera una gran mejoría en los vínculos amorosos. No descuidar la salud, debe ser uno de los aspectos más fundamentales.

Números de la suerte: 74, 68, 8, 78, 51.

Serpiente

Los nacidos en el año de la Serpiente deben estar preparados para enfrentar desafíos en el ámbito laboral, pero su sabiduría e inteligencia les ayudarán a superarlos. También se espera un aumento en la estabilidad emocional y en las relaciones personales.

Números de la suerte: 71, 95, 75, 10, 27.

Caballo

Para los nacidos en bajo el signo del Caballo, se les otorgará claras oportunidades para brillar y así demostrar de qué están hechos, por ello será la hora de mostrar las capacidades y habilidades con que se cuenta, deben además estar preparados para los cambios.

Números de la suerte: 62, 77, 19, 92, 67.

Cabra

Para los nacidos bajo este signo pueden esperar muchas cosas positivas para el ámbito social; tanto en el amor como en la familia. Vienen muchas cosas positivas, aunque no deben olvidar que se hallarán ante algunos obstáculos laborales y profesionales; nada que no puedan superar.

Números de la suerte: 81, 84, 7, 91, 30.

Mono

Para quienes nacieron en los años del Mono les avecina una excelente oportunidad para conseguir los objetivos que se han propuesto y especialmente aquellos en los que no han creído concretar. Claro, que dependerá de que se organicen bien y planeen sus proyectos.

Números de la suerte: 96, 76, 29, 50, 34.

Gallo

Este nuevo ciclo será una fantástica oportunidad para que los nacidos bajo el signo Gallo puedan concretar sus proyectos laborales y profesionales, aunque a diferencia de los nacidos Mono, tendrán que hacerlo en compañía, esto debido a que vienen momentos en que deberán alcanzar metas con socios.

Números de la suerte: 64, 16, 43, 99, 4.

Perro

Los nacidos en el signo del Perro, el año nuevo les traerá momentos de serenidad, sobre todo en su vida social, ya que podrán poner en balance la relación que mantienen con todos aquellos que los rodean. No habrá altibajos que les impida disfrutar de su año.

Números de la suerte: 32, 73, 93, 94, 55.

Cerdo

Para aquellos nacidos bajo el signo del Cerdo, se espera que disfruten de momentos divertidos y agradables en familia y en el hogar, en compañía de sus seres queridos. Lamentablemente, esto no será el caso en el ámbito laboral, ya que tendrán que trabajar más duro para alcanzar sus metas.

Números de la suerte: 9, 86, 25, 72, 98.

Descubre qué animal te corresponde según el Horóscopo Chino

Rata : Los nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 o 2020.

: Los nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 o 2020. Buey : Los nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o 2021.

: Los nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o 2021. Tigre : Los nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022.

: Los nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022. Conejo : Los nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o 2023.

: Los nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o 2023. Dragón : Los nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 o 2024.

: Los nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 o 2024. Serpiente : Los nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 o 2025.

: Los nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 o 2025. Caballo : Los nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 o 2026.

: Los nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 o 2026. Mono : Los nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

: Los nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028. Gallo : Los nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

: Los nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029. Perro : Los nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

: Los nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030. Cerdo: Los nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

¿Cuáles son los elementos del Horóscopo Chino?

Si tu año de nacimiento termina en 0 o 1 eres del grupo de metal, si acaba en 2 o 3 entonces eres agua. Si acaba en 4 o 5, tu elemento es madera. Si tienes 6 o 7, eres fuego y si posees el 8 o 9, tu grupo es tierra.

METAL (0-1)

Alegres, independientes y amantes del poder, así son las personas que nacen con esta influencia. Saben cuando van por buen camino y en qué momento no deben arriesgarse. Son poseedores de una mente brillante, tienen claridad, disciplina y competitividad.

AGUA (2-3)

Creativos, transparentes y amantes de la verdad. Los que tienen el agua como elemento necesitan mejorar la confianza en sí mismos. Son capaces de adquirir grandes responsabilidades y triunfar en lo que se propongan.

MADERA (4-5)

Fuertes, emprendedores, atrevidos y audaces. Los nativos de madera poseen mucha voluntad y confianza en sí mismos, por esta razón, son tenaces al trabajar y no temen luchar por una causa justa. Tienen mucha fe en sus sueños y metas, luchan por ello.

FUEGO (6 o 7)

Poderosos e impulsivos, estas personas aportan pasión a cada aspecto de su vida. Son positivos y dan lo mejor de sí en cada proyecto. Su temperamento se relaciona con el corazón y la pasión, involucran sus emociones y sentimientos, y todo lo hacen con amor.

TIERRA (8-9)

Prácticos, precavidos, apasionados y seductores. Los nacidos con este elemento se esmeran pensando en el futuro y planificándolo, por lo que pueden olvidarse del presente. Son muy trabajadores y confiables, con los pies bien puestos en la tierra.