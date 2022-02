Para los que creen que este será un reto fácil, les decimos de antemano que no es así, así que pueden ir a buscar otro más acorde a su nivel en nuestro ‘feed’ de virales. Y es que no queremos que termines con el día hacia abajo tratando de encontrar esa solución que solo el 2% ha logrado responder. Ubicar a ese error es como tratar de dar con una aguja en un pajar, así de difícil hoy. Pero vamos, confiamos en tus habilidades para dar con la solución y luego retes a tus amigos o compañeros.

Los acertijos visuales son una excelente forma de poner a prueba tu agilidad mental, además, tienen grandes beneficios en el desarrollo cerebral de los niños y en el caso de los adultos ayuda a mantener un buen funcionamiento cerebral, no obstante, también pueden servir para detectar problemas de visión como miopía u otras afectaciones visuales.

Si buscabas unas recomendaciones para antes de comenzar con este problema visual, ten presente que acertijo visual que buscarás resolver demanda de una visión muy aguda. Tus sentidos debes estar alertas para poder detectar el grave error que hay en la gráfica. ¿Crees tener la suficiente capacidad para salir airoso? Veamos de qué estás hecho.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Aquí te presentamos la imagen completa del acertijo visual del día al aire libre en el que el 80 % de personas falla en detectar el error. | Crédito: smalljoys.tv

¿Ya viste la imagen viral? ¿Qué pasó, no das con la solución? ¿Requieres de una pista? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Sí, son muchas preguntas, pero que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no pudiste descubrir el error ni en el primero ni en los posteriores intentos, no te preocupes que aquí te ofrecemos la solución que tanto anhelabas. Lo único que tienes que hacer para superar este novedoso acertijo visual es fijarte en el hombre que no solo bebe café, sino que sostiene una correa de perro “invisible”. ¿Qué tanto tardaste en hallar la respuesta?

La respuesta correcta es el hombre que bebe café y que sostiene una correa de perro, pero que no tiene ninguno qué pasear. ¿Qué tal te fue? | Crédito: smalljoys.tv

