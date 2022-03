Esta prueba psicológica es muy sencilla: a continuación verás una imagen compuesta por varios animales o cosas, pero tienes que quedarte con lo que tu vista haya percibido en primera instancia. Este test viral es de los más virales que existen en estos momentos en las redes sociales, por lo que es recomendable para ti. ¿Qué fue lo primero que viste en la imagen de la nota? Si te quedaron dudas, podrás mirarla abajo más completa.

Pon mucha atención a lo que demanda esta prueba. Aquella que sea tu primera impresión de esta ilustración te dará luces sobre tu inteligencia. Recuerda que no es aquello que te guste más, sino lo que tu vista haya priorizado.

Nos topamos con una imagen abstracta que tiene varias figuras visibles. Solo una de ellas definirá tu principal virtud. Ojo, no hagas trampa y menciona qué figura viste primero. El significado de esta misma la pondrás encontrar líneas más abajo de la nota.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Dinos si ves primero un león, un gorila, un árbol o peces para conocer la característica más importante de tu personalidad. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DE LA PRUEBA PSICOLÓGICA

Árbol

Si lo primero que llamó tu atención fue el árbol sombreado, esto significaría que la razón y la lógica guían tu vida. Eres una persona con gran capacidad para resolver problemas y eres un líder nato. Quizá, la parte negativa es que tus metas son muy ambiciosas y que no te permites soñar por estar siempre muy apegado a la realidad.

Gorila

Eres alguien muy crítico que no puede aceptar que los demás no se exijan tanto mientras tú te esfuerzas de más. Siempre estás buscando adquirir nuevos conocimientos. Tus ideas son frescas y tu inteligencia te abre muchos caminos. Sin embargo, aunque siempre creas que estás en lo correcto, debes respetar las opiniones de los demás y aprender a escuchar.

León

Te dejas guiar por tus instintos y no te atemoriza dejarlos salir. Aunque a veces estos te hagan actuar de manera un poco irracional o salvaje, te ayudan a perseguir con fiereza tus metas y te da impulso para no parar hasta alcanzarlas. Sin embargo, debes ser cuidadoso pues a veces este instinto hace que lastimes a los demás o que seas demasiado soberbio para pedir consejos. Escúchalos pues a veces pueden ser útiles y no sientas el fracaso como algo definitivo, pues tiendes a caer en ello.

Peces

Si fue lo primero que viste, esto representa que eres una persona que suele dejarse llevar, y que eres una persona muy sensible, por lo que el rumbo de tu vida cambia cuando alguien te traiciona o te defrauda, lo que puede ocasionarte bastantes problemas.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS TEST?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.