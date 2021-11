Miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales comparten a diario los resultados que consiguen a través de los test psicológicos. Y es que estas pruebas son capaces de revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad con tan solo responder la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen?

Así, tenemos el test viral de hoy. En la ilustración se pueden ver distintos elementos, pero según tu personalidad solo uno te llamará la atención por sobre los demás. Mira atentamente y dinos qué es lo primero que viste, solo así descubrirás los sorprendentes resultados.

Tras haber realizado tu elección en este test psicológico, conocerás cuál es tu verdadera personalidad y lo que significa cada figura que hay en la imagen. Solo debes de ser sincero , pues de esta manera los resultados que consigas serán válidos.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Dinos qué ves primero en la imagen y descubrirás detalles de tu personalidad.| Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

1. Humo

Si notaste humo por primera vez, entonces eres una persona que esconde secretos en su cabeza. Tienes pensamientos increíbles en tu cabeza a los que debes tu éxito y progreso porque entiendes que la perfección no existe. No crees en la sustitución de conceptos y crees que hay que recordar el pasado para no cometer errores en el futuro. Probablemente esta posición sea absolutamente correcta.

2. Fábricas

Si las fábricas son lo primero que notaste en la foto, significa que tienes amores que no quieres compartir con tus seres queridos, pero recuerda que el secreto siempre se vuelve obvio. Realmente te esfuerzas por construir una vida de verdad completa, porque no prefieres la mentira a la verdad. Pero estás guardando este secreto simplemente porque piensas que si lo revelas podrías ofender a alguien.

3. Una persona con la mano levantada o el sol

Si vio por primera vez a una persona con una mano levantada o el sol, entonces tiene secretos y complejos para los niños. Todos sabemos que es difícil para una persona luchar contra ellos, pero para vivir una vida tranquila, debemos deshacernos de nuestros miedos. Analice cuidadosamente sus miedos y encuentre la fuente a la que realmente le tiene miedo y resuelva el problema de una vez por todas. Estás creando un futuro para ti, así que adelante y sé valiente.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.

Por qué son importantes los tests psicológicos

Los tests psicológicos son técnicas creadas para recoger información. Son pruebas estandarizadas en donde se evalúan las inteligencias, aptitudes, personalidad y hasta orientación vocacional de las personas.