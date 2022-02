El plan de hoy es sencillo: si quieres pasar un rato agradable resolviendo este acertijo visual, prepárate bien por algunos minutos, pues no será una ‘perita en dulce’. Y es que retos como el de hoy pueden generarte un verdadero dolor de cabeza si no tienes un ‘bagaje’ previo en notas de esta envergadura. Pero vamos al lío ya, confiamos en tus habilidades y ojo, trata de no pasar los 10 segundos.

La dificultad de este acertijo visual radica en la simplicidad de colores y formas que engañan a un ojo no entrenado. El insecto que debes encontrar está ahí, más visible que nunca, pero podrías resultar estafado si no prestas la atención adecuada.

¿Cuál crees que es el motivo por el que este reto es tan complicado y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales? Pasa que muchos creen ubicarlo, pero solo el 10% logró acertar dónde se ubicaba ese insecto escondido entre las demás figuras.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes encontrar el insecto en la imagen viral? El 90% creyó ubicarlo y se llevó una sorpresa. (Foto: Facebook)

Cada vez son más usuarios en las redes sociales los que lograron resolver el desafío rápidamente, pero a otros se les complicó más de lacuenta o se les terminó el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas los objetos confunden a la hora de encontrar algo que no encaja o está fuera de lo normaltal, pero trata de fijarte en los detalles.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución: aquí puedes encontrar el insecto en la imagen viral que el 90% creyó ubicar. (Foto: Facebook)

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.