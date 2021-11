Para los que creen que este será un reto fácil, les decimos de antemano que no es así, así que pueden ir a buscar otro más acorde a su nivel en nuestro ‘feed’ de virales. Y es que no queremos que termines con el día hacia abajo tratando de encontrar esa solución que solo el 1% ha logrado responder. Ubicar a ese jinete es como tratar de dar con una aguja en un pajar, así de difícil en la actualidad. Pero vamos, confiamos en tus habilidades para dar con la solución y luego retes a tus amigos o compañeros.

Claro, sabemos que sí pertenece a los desafíos visuales de lo más complicados, pero no los imposibles. Roza, pero no lo toca. Así que confiamos en que dejarás tus prejuicios de lado para enrolarte a este reto y tratar de ubicar ese jinete ‘fantasma’ en un minuto. No queríamos darte un límite de tiempo, pero es mejor así para que tengas más deseos de hacerlo.

Esta gráfica es viable, pero conforme vayas avanzando y viendo la respuesta, te darás cuenta que no era la primera alternativa que pensabas. Si eres minucioso, darás con el hombre jinete oculto más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlo y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica al jinete que nadie logra ver en la gráfica viral en redes sociales. (Facebook)

¿Ya viste la imagen viral? ¿Qué pasó, no das con la solución? ¿Requieres de una pista? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Sí, son muchas preguntas, pero que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si necesitas aún más tiempo, relájate, no te estreses. Si llegaste hasta aquí porque no das con la respuesta, tranquilo, nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Mira aquí la solución del jinete que nadie logra ver en la gráfica viral. (Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Loro sorprende al imitar a la abuela y mandar a comer a los nietos. (Video: fuente: TikTok)