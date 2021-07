En los últimos días, se volvió viral este reto publicado en redes sociales, que responde a una imagen en la que el objetivo era encontrar tres aviones que están a punto de aterrizar en medio de una flota similar en vuelo aún. Las composiciones de las imágenes que son virales en redes sociales nos traen uno que nos pide ubicar esas naves que ya completaron su vuelo y está a punto de realizar el aterrizaje a tierra. Esto resultó un desafío casi imposible, a pesar de la sencillez de su descripción. Una vez, Depor te trae uno de los mejores desafíos en la actualidad.

Reto virales como el que presentamos en esta ocasión suelen jugar con la vista de aquellos que deciden enfrentarlo. Y es que es un poco complicado para todo responder con acierto. Encontrarás varios aviones y solo debes poner atención a aquellos que en cualquier parte de su estructura tengan algo diferente, solo así darás con la respuesta.

Bien, vamos a lo que nos trajo hasta estas líneas. Tenemos una gráfica visual que consta de decenas de aviones preparados para un servicio aéreo y listos para lo que se les venga, pero no todos.. Claro, todo dentro de lo normal, pero no tan normal, pues algunos de ellos están preparados para aterrizar. Tu deber es hallarlos en solo 5 segundos y después compartir este viral si deseas entre tu grupo de amigos.

IMAGEN VIRAL

Halla los tres aviones a punto de aterrizar de esta gráfica viral. (Televisa)

¿Fue fácil resolverlo? ¿Consideras que debemos darte más tiempo para ubicar esos aviones a punto de aterrizar? El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Parece que pasaron los 5 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al lobo oculto en la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Respuesta: aquí se hallan los tres aviones a punto de aterrizar de esta gráfica viral. (Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

