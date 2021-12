Toma a tu pareja, sal a la pista y que comience el baile”, puede ser una de las frases que más hemos escuchado en las fiestas infantiles o de algún animador de reuniones. Ahora no necesitas saberte la coreografía o perder la vergüenza de bailar frente a todos, solo necesitas ser más hábil que el resto y tener más curiosidad para dar con la respuesta de este desafío visual en un tiempo determinado. Vamos con una prueba que tenemos para ti y para la cual esperamos que no te genere un verdadero dolor de cabeza.

Para hoy, te traemos un reto que se viralizó en todas las redes sociales y trae como locos a los usuarios de España, Estados Unidos, México y otros países de América Latina. El desafío es encontrar una pareja que se distingue del resto por un mínimo, minúsculo, pequeño, aunque no insignificante detalle. ¿Te crees capaz de ubicar en cuestión de 5 segundos? Confiamos en tus habilidades.

Bueno, vamos a lo que nos reúne hoy. Tienes que revisar esta imagen y para dar con la solución del acertijo viral. Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en redes sociales por la situación actual. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Mira el viral de las parejas y descubre cuál de ellas es la que se diferencia del resto. (Facebook)

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Esta es la pareja que se diferencia del resto. (Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

