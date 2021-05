Sonríe a la vida, mientras resuelves este desafío en estos días. Te traemos un reto visual de acorde a nuestro objetivo y nivel. Después de observar la imagen, debes encontrar a los tres animales sonriendo. Ojo, no es tan fácil, ¡eh! Debes mirar con mucha atención y no dejarte engañar. Tienes tan solo 5 segundos para superar esta prueba que traemos para ti en la actualidad.

¿Pudiste encontrar a los tres animales felices? Si no es así, te daremos una nueva oportunidad para hacerlo. A continuación te brindaremos una pista para que vuelvas a ver la imagen del reto y lo intentes. Los tres animales que sonríen son una rana, un sapo y una salamandra. Estas notas han generado no solo entusiasmo entre los usuarios por resolver dudas interactivas, sino para fortalecer muchas habilidades a través del entrenamiento de la mente.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese animal ahora mismo, pero trata de hacerlo en menos de 5 segundos, aunque puedes resolverlo en menor tiempo. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

IMAGEN VIRAL

Encuentra a los tres animales sonriendo en la imagen. (Televisa)

Te lo habíamos advertido, este no es un reto fácil de resolver, así que despreocúpate si después de ver la imagen por el tiempo establecido en el desafío te sigue siendo difícil encontrar la solución. No es un reto para todos. Relájate, no todos están tocados para soluciones rápida, mentes veloces y una percepción visual 10/10.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO

Es así que llegamos a estos últimos párrafos y, al parecer, sigues sin encontrar la respuesta. Si no diste con la solución rápido, aquí te la mostramos. Mira con mucha atención la imagen viral. La solución es la siguiente: la rana se ubica al medio hacia la izquierda, el sapo se ubica en la parte superior a la derecha, y la salamandra en el centro bajo hacia la derecha. Si no lograste hallarlas aún, checa la galería, que la segunda foto está la respuesta.

Aquí se encuentra los tres animales sonriendo en la imagen. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

