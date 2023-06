Hoy te presento un reto viral que no lo supera cualquiera. Y es que posee un elevado nivel de dificultad. ¿En qué consiste? Tienes que hallar a los cocodrilos en una imagen donde hay muchos dinosaurios. Es claro que la prueba es distinta a otras como “la que describe tu identidad a la perfección, según la forma de tu dedo meñique” o “la que consiste en dar una simple respuesta para que descubras cómo eres”, pero créeme que la diversión está asegurada.

En ningún párrafo te voy a pedir que encuentres a los mencionados animales en cuestión de segundos. No lo haré porque considero que la tarea ya es muy complicada de realizar así como está. Si quieres un consejo de mi parte, te recomiendo que te relajes antes de comenzar a buscar, pues vas a tener que abrir bien los ojos para observar detenidamente la ilustración.

Encuentra a los cocodrilos en la siguiente imagen

En la imagen del reto viral, como ya lo dije líneas arriba, hay muchos dinosaurios, pero ¿cuántos cocodrilos son los que tú debes ubicar? Bueno, solo tienes que hallar a tres, que están muy bien escondidos. De eso se encargó Gergely Dudás, quien realizó la ilustración y luego la publicó en su página web: dudolf.com.

Esta ilustración muestra muchos dinosaurios. Entre ellos hay tres cocodrilos. (Foto: dudolf.com)

Esta es la solución del reto viral

A las personas que llegaron a este punto de la nota les pido que no se sientan mal por no haber encontrado a todos los cocodrilos. Si tú no fuiste capaz de hallarlos, tranquilo(a). Ahora mismo sabrás dónde están esos animales en la imagen.

En esta imagen se indica dónde están los tres cocodrilos. (Foto: dudolf.com)

Conoce qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para entretenerte sanamente. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

