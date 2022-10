Déjanos decirte que no será fácil, y si bien confiamos en que lo lograrás muy pronto, necesitarás de mucha concentración para dar con la respuesta en uno de los acertijos visuales que más ha complicado a los usuarios en Internet. Si puedes ver bien, sabrás que la imagen no es tan fácil y que resolverla es, en realidad, todo un desafío para mentes débiles. Estos retos juegan con tus sentidos y la mente al ponerte imágenes tan sencillas que crees que no hay nada malo, pero debes ver más allá de lo evidente.

Los detalles del acertijo visual que veremos a continuación solo te piden ubicar el error manifiesto donde se ve gente común y corriente en un parque. ¿Te crees capaz de resolverlo por tus propios medios y en el menor tiempo posible? Tómate un respiro antes de ver la imagen completa del reto visual para que puedas encontrarlo. Reconoce cada detalle de la postal que verás y responderás con gran acierto.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué es lo que no encaja en la imagen? Este acertijo visual ‘venció’ al 97% en 7 segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Ya transcurrió el tiempo suficiente para que hayas encontrado una respuesta. O diste con la solución o fallaste como la mayoría de usuarios. Como bien podrás observas en la imagen de abajo, un joven en lugar de patineta tiene un sándwich, por lo que he ahí la solución de lo que estábamos buscando.

Solución del acertijo visual que ‘venció’ al 97% en 7 segundos: el sándwich en lugar de patineta era la respuesta. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.