La costurería debe ser de los oficios más antiguos, pues desde que se inventó la ropa como tal para proteger a los seres humanos, el arte de confeccionar, juntar y armar fue mejorando. Pero para este reto visual no necesitas de historia ni de la profesión en sí, sino otras habilidades. Tu deber en esta prueba viral es encontrar lo que le hace falta para terminar su vestido y que tiene descolocada a la costurera. ¿Crees poder encontrar ese último eslabón para que culmine su obra?

Debes saber que para este reto visual no hace falta más que tener lógica, un poco de inquietud y mucha astucia. Condimentos indispensables para descifrar enigmas como los que presentas los desafío virales que se propagan en redes sociales. Eso sí, para darle un toque especial, requerimos que solo necesites de no más de seis segundos para desarrollar la prueba. ¿Podrás hacerlo?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Qué hace falta para terminar su vestido? Solo alguien inteligente resuelve el reto visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual: lo que le faltaba era su máquina de coser. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.