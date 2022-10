Cuando derrotaron a los caminantes blancos y su ejército de los muertos, Jon, Daenerys y demás vencedores celebraron con una gran cena, pero dicha escena no pudo ocultar un error que quedó registrado. Tu deber en este reto visual no es otro que estar atento a cada detalle y descubrir en qué se equivocaron al editar tremendo capítulo. Ojo, no es obligatorio ser un real fan, también lo puede resolver un amante de este tipo de virales que quieren pasar un momento agradable y ejercitar su mente.

Cada episodio de las temporadas de ‘Juego de Tronos’ superaba a la anterior, en gráfica, efectos especiales, diálogo, trama, pero no todo es perfecto. Este reto visual te trae una escena de la última temporada, tras vencer al ‘Rey de la noche’, donde en plena celebración un detalle escapó. Debes tener en consideración que el tiempo límite con el que cuentas no debe superar los 10 segundos, porque solo así llegarás a tu límite.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

¿Qué tan fan eres? Encuentra el error del reto visual de la escena de ‘Game of Thrones’. (Foto: Captura HBO)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual: el error en la escena de ‘Game of Thrones’ es este vaso de Starbucks. (Foto: Captura HBO)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos visuales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.