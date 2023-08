Siempre hablamos de la paciencia al tomar decisiones o también avizorando lo que puede pasar en el futuro. Te has preguntado: ¿qué tan paciente eres con los demás? El test de personalidad de hoy se encarga de disipar esas dudas. Te recomiendo no tomarte mucho tiempo para elegir una de las figuras e ir rápidamente con la respuesta. Vamos, no pierdas la oportunidad de desafiarte.

Hoy te muestro un desafío que se encarga de sobrepasar ciertas barreras, cambiando totalmente tu forma de pensar. Puede que seas de las personas que encuentra tranquilidad en los demás o sueles alejarte debido a ese temor que te hagan daño.

En las próximas líneas jugarás con tu mente y conocerás detalles ocultos de tu personalidad. Sí, solo basta con elegir una figura de la imagen. Es necesario saber si te identificas por los colores o te llamó la atención la forma de mostrar las gráficas.

Descubre qué tan paciente eres en el test de personalidad. (Foto: Tiempox)

Respuestas del test visual

Opción uno

Si escogiste esta opción es porque probablemente intentas constantemente encontrar tranquilidad y no hacer mayores problemas por nada. Le temes al conflicto y por eso lo evitas, lo que ha hecho que desarrolles una paciencia muy grande y pocas cosas logran sacarte de quicio.

Sin embargo, el consejo para ti es que no reprimas tus emociones, pues ellas pueden acumularse y hacerte explotar en algún punto, sacando toda la rabia o frustración que hoy en día has estado escondiendo.

Opción dos

Tu forma de ser es muy apasionada e intensa, no puedes quedar indiferente ante lo que te pasa o le pasa a alguien de tu alrededor. Por eso, no sueles tener mucha paciencia con las injusticias y expresas muchas veces sin filtro lo que sientes o piensas.

Frecuentemente decides alejarte cuando algo te está produciendo daño o inestabilidad, siendo siempre fiel a lo que piensas sin reprimir tus emociones.





