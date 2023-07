La pregunta que me hice después de leer esta prueba me hizo reactivar muchos de los pensamientos que alguna vez recorrieron por mi parte. Se trata de un test de personalidad donde logré descubrir más sobre el tipo de persona que soy, que constata mucho lo que pensaba. Según la forma de comer pizza me dice mucho sobre quién soy, jamás lo creí, pero ahora lo creo. El que te traigo hoy es de la mochila donde vino “ la posición y fuerza de tu mano al saludar te revelará si eres una persona honesta ” y “ dinos cuál es tu postura al estar esperando parado y conoce si eres agresivo o no ”, que te volverán loco/a. ¿Estás listo para lo que vendrá ahora?

Este test de personalidad encantó a los usuarios porque su objetivo es observar con mucha atención la imagen y escoger la forma de cómo es que comes tu pizza, si agarras de manera convencional, como rollo, comienzas por el costado o si coges cubiertos. Sin embargo, sí pueden brindarte rasgos que necitas leer hoy en día.

Observa la imagen del test de personalidad

Hay muchas formas en la que las personas ingieren sus alimentos, claro, los de todo tipo; sin embargo, cuando se trata de pizzas, hay unas formas particulares. Hoy, te mostramos cuatro posibilidades como la gente suele comer su porción de esta deliciosa comida.

¿Qué tipo de persona de la pizza eres? La forma cómo la comas dice mucho sobre ti. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Pizza doblada

Te aburres con mucha facilidad, además te gusta ejercer control sobre las personas que te rodean, por lo que no sueles ser muy leal. Casi siempre son buenos compañeros, admiran a la otra persona y la respetan. Su principal problema es que les cuesta asumir compromisos a largo plazos. No van con vueltas, en sus relaciones son blanco y negro y ante la menor duda, cortan por lo sano.

Comer la corteza de la pizza

Eres dramático y hablas en voz alta para llamar la atención de los demás. Aunque puede que seas más inteligente que el resto, eres leal, pero solo con tu círculo más cercano. No quieres muchas amistades; anhelas encontrar unas pocas personas que entiendan tus ideas en lugar de rechazarlas de buenas a primeras, como te pasa muchas veces.

Comer pizza con cubiertos

Eres totalmente leal, confiable y resistente. Complaces a todos y eso es algo que te gusta mucho. Eres muy organizado y pasional con todo lo que realizas. Pones mucho empeño y dedicación en lo que emprendes.

Comer pizza sin técnica

Cuidas cada detalle de tu vida, no experimentas con cosas nuevas y eres cuidadoso y correcto, también eres bastante leal. A veces se esconden detrás de las redes sociales o el celular para no tener que interactuar frente a frente con esa otra persona por la cual sienten algo.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

