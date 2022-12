Quizá lo creas irrelevante, pero no es así. Este test visual de personalidad se encarga de acercarte a una definición sobre ti que dejabas pasar o no le dabas la real importancia que merece. No hay nada más interesante para los usuarios de redes sociales que toparse con un viral en el cual se identifique, por lo que hoy diste en el clavo. Te toparás con un reto visual de personalidad que será muy sencillo para ti y te dejará sorprendido.

Hoy, Depor te trae un test visual que no te exige nada, solo recordar cómo es que reposas en el piso para, según la imagen que muestra, relaciones y sepas de qué estás hecho. Este reto de personalidad que no esperabas, pero que seguro te caerá como anillo al dedo.

Una de las posturas por las que todos hemos pasado es estar sentados sobre el piso, lo que rompe un postura común y corriente, y este reto visual propone hasta cuatro ejemplos para ti.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

¿Qué tipo de persona sentada eres? Escoge la que más te represente del test visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Con las piernas cruzadas

Esta es una de las posturas más comunes entre las personas, por lo que si tu forma de sentarte es con las piernas cruzadas, quiere decir que eres una persona enfocada en disfrutar el presente. Vives cada instante como si fuera el último. Asimismo, eres alguien que valora mucho lo que le traiga el destino.

Arrodillado

Por otro lado, si tu postura va más por el lado de estar de rodillas y te inclinas ligeramente hacia adelante, entonces eres el tipo de persona que es muy curiosa y sabia. También eres alguien que está interesado en saber, aprender y obtener una visión más profunda de las cosas.

De lado

Si generalmente te sientas de lado, entonces eres una persona paciente. Prefieres mantener la distancia con las personas que te molestan. Además, también eres una persona inteligente y sabia.

Con las manos hacia atrás

Por último y no menos importante, hay quienes se sientan de otra forma y recostado hacia atrás, con las manos como soporte. Si esta es tu postura, entonces quiere decir que eres una persona relajada, que prefieres por sobre todas las cosas.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

