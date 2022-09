¿Estás preparado para hacerlo ahora? Para muchos usuarios, un ‘pupiletras’ es uno de los desafíos que más les llama la atención en la gama de virales porque no solo los entretiene, sino que los hace pensar. Hoy, en este reto visual, las cosas serán un poco distintas, pues necesitas encontrar una palabra y, quizás hasta este momento, no te has dado cuenta cuál. Pero recuerda que solo tienes un límite de cinco segundos para dar con ella, así que no estés con la mente en ‘Saturno’ y trata de aterrizarla para que lo logres.

Estamos acostumbrados en Depor a brindarte este tipo de retos visuales a diario, pues intentamos que te superes día adía. Por ello, te aconsejamos ubicarte en un lugar sin mucho bullicio y analizar a profundidad.

Hallar una palabra entre varias otras similares es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. La prueba tan solo te pide encontrar dicha palabra. ¿El motivo? Dejemos que la imagen ‘hable’ por si sola.

IMAGEN DEL RETO

Que tu mente no esté en ‘SATURNO’ y descubre en el reto visual la palabra que se oculta. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTA DEL RETO

Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Si ya la tenías, perfecto; si es que no, mira la imagen debajo y reconoce de qué estábamos hablando. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución del reto visual: la palabra que se ocultaba era 'SATURNO' y aquí. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.