¿Necesitas divertirte? No te desesperes, pues acabas de llegar al lugar correcto. Aquí te presentamos un reto viral que solo es superado por personas que tienen ‘vista de halcón’. Sí, no es broma. Y es que la tarea que debes realizar es hallar a todos los búhos que están en la imagen.

Para que veas que queremos ayudarte, te informamos que, en total, son 3 búhos. Estos están perfectamente camuflados entre muchos pollos. Es por eso que no es nada fácil ubicarlos. Vas a tener que esforzarte al máximo. No te confíes. Abre bien los ojos y observa detenidamente la ilustración creada por Gergely Dudás, quien la publicó en su página web.

Luego de haber participado en este reto viral, anímate a sumarte a otros que también están en la página web de Depor. Realmente, hay muchos. Por ejemplo, está el desafío en el que solo tienes un movimiento y 10 segundos para corregir una ecuación. También está el que consiste en detectar las 4 caras ocultas en una imagen.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar a todos los búhos en esta ilustración? (Foto: dudolf.com)

Solución del reto viral

No siempre se gana. A veces se pierde. Si no pudiste encontrar a los 3 búhos en la imagen, no hay problema. Como esto es un juego, el mundo no se acabará por el mal resultado. En este punto de la nota sabrás dónde están esos animales.

En esta imagen se indica dónde están los búhos. (Foto: dudolf.com)

VIDEO RECOMENDADO

Cinco imágenes que según tu interpretación develarán rasgos de tu personalidad.