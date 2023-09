Existen un sinfín de pruebas en las redes sociales, pero ninguno tiene la facultad de poder examinar en tu relación y brindarte detalles sobre ella como el test visual que vas a desarrollar enseguida. Analiza la imagen y segundos después responde cuál fue la figura que se apoderó de tu atención por completo. Te recomiendo que de no conseguir los resultados, no te desesperes ni impacientes.

La interpretación que los internautas le dan a la imagen es variada. Todo dependerá de la personalidad de cada persona que desarrolle el test visual. Sin embargo, los resultados que consigan podrán revelar si es necesario o no que pongas fin a tu relación. ¿Estás listo?

Responde qué figura ves en el test visual

No debes analizar más de la cuenta, simplemente observar la gráfica abstracta y después ser sincero al momento de responder qué identificaste. Luego de ello, te invito a conocer el significado de los resultados.

Mira la gráfica y de acuerdo a lo que tus ojos captan conocerás los resultados del test visual. | Foto: Oleg Shuplyak

Conoce los resultados del test visual

Rostro

Si lo primero que viste fue el rostro de un hombre, quiere decir que terminar tu relación fue una muy buena decisión. Cada vez que quieras regresar debes pensar en los motivos por los que ese romance se acabó. Quédate con lo bonito de esa etapa y concéntrate en ti, en tus proyectos, pero sobre todo en sanar aquello que te lastima, sabemos que no es fácil, sin embargo, retroceder no es una opción.

Pareja

Aún existen sentimientos hacia esa persona, que por más que has intentado sigue en tus pensamientos. Analiza las razones de la ruptura y piensa que es lo mejor de ti. Aunque creas que retornar tu relación es lo mejor para ambos no siempre es así, los momentos lindos todavía están dentro de ti y por ello te cuesta mucho soltar. No olvides que es una etapa, pero te aseguramos que pasará.

