Cada parte de nuestro cuerpo puede reservar información crucial sobre nuestra personalidad. Precisamente en el test viral que vamos a presentarte podrás descubrir cómo eres realmente, gracias a la forma de tu dedo meñique. Resulta algo ilógico, pero te aseguro que luego de que conozcas las revelaciones de la prueba quedarás sin palabras. Yo realicé este test hace algunos días y conoce más detalles que giran en torno a mi personalidad.

En la gráfica del test viral se ven tres opciones. Cada una de ellas presenta un tamaño distinto de dedo meñique y precisamente tienes que elegir aquel que se parezca más al tuyo. Analiza cada alternativa e incluso, si es necesario, coloca tu mano en la pantalla y compara todas ellas. Una vez que tengas tu respuesta, el siguiente paso es que conozcas su significado.

Observa atentamente la imagen del test viral

La gráfica que te dejaré en esta parte es la que nos ayudará a obtener los resultados finales. ¿1, 2 ó 3? ¿Cuál forma se parece más a tu dedo meñique? Los segundos que llegues a utilizar serán importantes para que logres obtener un resultado preciso.

Observa la imagen y luego determina cuál de las tres opciones se parece a la forma de tu dedo meñique. | Foto: genial.guru

Lee con atención el significado del test viral

Figura 1: Meñique similar al punto medio del anular - Si elegiste esta opción, significa que eres una persona sensible y tienes un gran corazón frente a los demás. No pierdes la paciencia con facilidad y tus amigos te admiran porque muchas veces sirves como apoyo ante situaciones de peligro. Sueles dar buenos consejos en situaciones críticas y detestas discutir con tus seres queridos porque generas momentos de intensidad.

Figura 2: Meñique más corto al punto medio del anular - Significa que eres una persona muy reservada y tímida, en especial con gente que no conoces del todo porque tienes miedo a expresarte tal y como eres ante ellos. Necesitas empezar a valorarte porque la felicidad puede estar más cerca de lo que piensas. No permitas que tu falta de confianza te domine o te lleve a situaciones que no puedas manejar con calma para causarte estrés.

Figura 3: Meñique más largo al punto medio del anular - Si tu dedo tiene esta forma, eres una persona demasiado carismática y alegre en tu vida y actividades diarias. Llamas la atención con tu forma de ser. Transmites buena energía y eso contagia a todos a tu alrededor por lo que se siente cómodos con tu presencia. En reuniones con tus amistades, eres el alma de la fiesta y no te pierdes ninguna porque eres parte de la lista de los más requeridos.

¿Qué beneficios conlleva a realizar un test de personalidad?

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

