Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Solo conocerás con cierta precisión diferentes aspectos de tu forma de ser que posiblemente no sabías. En este test de personalidad lo único que deberás hacer es responder cuál color, consideras tú, que es más brillante que los demás. La opción que elijas revelará los resultados.

Deberás observar con detenimiento la imagen, pero solo por unos breves segundos. Tiempo suficiente para que tus ojos capten cuál de todos los colores que aparecen allí, te parece el más brillante. Así que no debes afinar tu agudeza visual, ni nada. Pues el test de personalidad funciona respondiendo la premisa que se plantea al inicio.

Luego de ello tendrás que conocer el significado de esa elección en la lista de resultados que te dejaremos líneas más abajo. Te aseguramos que quedarán sin palabras al conocer si realmente eres o no una persona tóxica.

Imagen del test de personalidad

Observa la imagen del test de personalidad y según tu respuesta conocerás los resultados.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

COLOR A: Eres una persona que le gusta mucho la soledad y por eso te cuesta relacionarte mucho con los demás. Por lo que es muy poco probable que sea alguien tóxico.

COLOR B: Aunque muchas veces no es tu intención, sueles causar un tipo de daño a las personas, pero no por lo que dices sino cómo lo dices. Intenta pensar bien antes de actuar.

COLOR C: ¡Alto en toxicidad! Tus celos muchas veces te pasan facturas por que no sabes como controlarlo, te gusta tener a las personas bajo tu mando y eso no es bueno.

COLOR D: Tienes una personalidad muy sensible, lo que provoca que otros se aprovechen de ti. Valora tus sentimientos y dejes que te manipulen. Tú eres importante.

COLOR E: Cuidado con tus acciones, si tienes alguna herida por curar es mejor que reflexiones y empieces a hacer algo para estar bien. Los demás no tienen la obligación de ayudarte, recuerda que eso debe nacer.

