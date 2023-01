Esta prueba psicológica ha sorprendido a los internautas de México, España y Estados Unidos. De acuerdo a los comentarios que encontramos en redes sociales, este test viral tiene la facultad de mostrarte ciertos detalles de tu personalidad con tan solo contarnos de qué forma tienes las orejas.

Tenemos que decirte que te mostraremos hasta 8 opciones y lo único que debes hacer es elegir la forma que más se parezca a la de tus orejas. Presta atención, pues tienes que escoger la opción más similar ya que de lo contrario los resultados del test viral no será precisos. No debes pensar mucho, pues no existe respuesta correcta ni incorrecta.

Ahora, luego de analizar la imagen y ya con una respuesta en mente, lo siguiente es que conozcas el significado de tu decisión en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo. Allí, consignaremos lo que implica cada elección sobre tu personalidad.

Mira aquí la imagen del test viral

Tan solo deberás escoger la forma que se parece más a tus orejas y conocerás los resultados del test viral.| Foto: namastest

Mira aquí los resultados del test viral

Número 1

Podrías ser una persona que destaca del resto por su gran inteligencia. Para ti, el estar bien contigo mismo es lo más importante y evitas a toda costa las diferencias y los enfrentamientos con tus seres queridos. A la hora de dar consejos eres uno de los mejores, aunque a veces te cuesta ponerlos en práctica en tu vida.

Número 2

Podrías ser una persona bastante hiperactiva y que suele estar en la búsqueda de nuevas experiencias. Para ti, difícilmente existe un impedimento y sabes bien cómo enfrentarte a ellos si aparecen en tu vida. Tienes muy en claro lo que quieres en la vida y haces todo para cumplir las metas que te has trazado.

Número 3

Podrías ser una persona que se caracteriza por del resto por su agilidad mental. Tienes una gran facilidad para comprender las cosas rápidamente. Incluso, hay veces que las palabras sobran para ti, dado que con una mirada entiendes todo al instante. Eres una persona muy sensible y empática, y si hay algo que detestas en la vida son la injusticias.

Número 4

Podrías ser una persona bastante sentimental. Para ti, no existe el gris, dado que ves las cosas color blanco o color negro. Eres capaz de darlo todo por quienes amas. Te destacas por ser una persona pacífica, pero si alguien hace daño a uno de tus seres queridos puedes salirte rápidamente de tus casillas.

Número 5

Eres de los que les importa bastante el aspecto físico y en ocasiones tienes a ser algo superficial y materialista. Buscas sobresalir a como dé lugar, detestas pasar desapercibido en los eventos sociales y, si las cosas no salen como tú las has planeado, el mundo se te cae a pedazos en segundos.

Número 6

Eres de lo que destaca por su astucia. Eres algo misterioso y no todos conocen tu verdadera forma de ser. Solo quienes te han tratado saben cómo eres realmente. Te muestras como alguien frío, aunque en realidad eres sumamente cariñoso y amoroso con tu círculo más cercano.

Número 7

Eres de las personas que le da poca importancia a la vida social. Prefieres tener pocos amigos, pero los que tienes son los mejores. En ocasiones puedes llegar a ser bastante testarudo y malhumorado, y no te gusta que te digan qué hacer ni que te den órdenes. Eres de los que prefieren quedarse mirando una película en casa en vez de concurrir a un evento multitudinario.

Número 8

Eres de los que les cuesta adaptarse a los cambios. Tiendes a ser alguien muy desconfiado y rara vez muestras tus sentimientos en público. Para ti, el amor para toda la vida no existe. Prefieres mantenerte solo por temor a ser lastimado y esto te cuesta entablar relaciones con personas que te interesan.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.