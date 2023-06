La prueba que estás próximo a desarrollar simplemente me sorprendió. Para mí es increíble que logre reconocer mis temores a través de una imagen, pero quedé más que satisfecho luego de desarrollar este test de personalidad. Lo único que debes hacer es responder hacia qué lado camina el anciano que se muestra en la ilustración. Te puedo asegurar que los resultados que consigan mostrará no solo tus más grandes temores, sino también detalles psicológicos que posees. Además, esta prueba fue desarrollada por los mismos creadores de “Descubrirás si eres buena o mala persona, según el animal que veas” y también “conoce cómo es realmente tu personalidad de acuerdo a la forma de tu ombligo” .

En esta ocasión no existe una respuesta correcta ni incorrecta. Básicamente no centraremos en tu percepción. Te daré solo unos segundos para que analices con mayor detalle la gráfica central. Quizás solo veas a un anciano, pero tienes que responder hacia donde va él: ¿atrás o adelante?

Mira la imagen del test de personalidad

Ten presente las indicaciones que te dimos. No hay respuesta incorrecta. Deberás valerte de tu sentido visual para que intentes detectar el camino que está tomando el anciano. Cuando ya tengas tu respuesta, lo siguiente es que conozcas los resultados a continuación.

TEST DE PERSONALIDAD | Debes mirar la ilustración y luego decirme hacia qué lado va el anciano. Así conocerás los resultados. | Foto: namastest

Descubre el significado de cada opción

Si ves al hombre acercándose significa que vives una vida que tiene que ver con el equilibrio. Eres un gran defensor de explorar lo desconocido y saltar a la acción, pero sabes que debes considerar las cosas cuidadosamente antes de dar ese salto incierto.

Si viste al hombre alejándose significa que eres una persona que confía completamente en la creatividad de su propio espíritu. No permites que las ideas de otras personas sobre tu creatividad afecten lo que pones en el mundo.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿En qué puede ayudarte este test?

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

