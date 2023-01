Sabemos que este test viral se ha convertido en el favorito de miles de usuarios en redes sociales. Internautas sobre todo de México, España y Estados Unidos han quedado sin palabras al conocer los resultado que arroja esta prueba psicológica. Según los comentarios, el test tiene la posibilidad de mostrarte cuál es tu nivel de egoísmo en este momento.

Y es que al frente tendrás la imagen de un árbol completamente vacío. En este test viral simplemente se observan sus ramas, pero no tiene hojas ni frutos. Lo que debes hacer es responder la siguiente pregunta: ¿qué consideras que le falta? No existe respuesta incorrecta, ya que todo quedará a interpretación. Pero todo gira en torno a ciertos aspectos de tu personalidad.

Una vez que tengas la respuesta esta interrogante, lo que debes hacer después es conocer el significado de la misma en la lista de resultados que te dejaremos líneas más abajo. Estamos seguros que quedarás sin palabras.

Mira aquí la imagen del test viral

Tienes que responder la pregunta que planteamos y tras ello conocerás los resultados del test viral.| Foto: namastest

Mira aquí los resultados del test viral

Si crees que no cuenta con suficiente follaje, significa que eres un individualista por naturaleza, y no te gusta cuando alguien interfiere en tu vida. Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tus acciones, pero no quieres hacerte cargo de la de los demás.

Si consideras que no debería haber demasiadas hojas en la planta, significa que estarías dispuesto a asumir responsabilidades por los demás, pero solo si es absolutamente necesario.

Si consideras que hay demasiadas ramas en el árbol, significa que no te gusta estar entre mucha gente y prefieres la compañía de personas cercanas.

Si consideras que debes agregar más ramas, significa que eres una persona muy sociable y un buen compañero que primero piensa en los intereses de otras personas y solo después en los propios.

Si consideras que te parece que le falta hierba, raíces del árbol, tierra, significa que eres una persona confiable, fuerte y segura de sí misma.

Si consideras que te gustaría agregarle al árbol un hueco, una pajarera, un comedero para pájaros, un columpio u otros elementos externos, significa que no estás en el mejor de los estados. Sientes que estás sobrando y no disfrutas de la vida.

Si consideras que el árbol debería ser revivido agregándole un animal o un ave, significa que eres especial y único, y estás lleno de fuerza y de deseos de probárselo a todo el mundo.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.

