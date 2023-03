En Depor hemos preparado un novedoso test visual que tiene toda la capacidad de mostrarte aspectos únicos sobe tu personalidad. En pocas palabras, la prueba psicológica que vamos a mostrar puede revelarte cuál es tu verdadero carácter, pero antes tienes que seguir algunas indicaciones que te brindaremos.

Lo único que debes hacer es visualizar por algunos segundos la ilustración. En la imagen del test visual se aprecia lo que parece ser la silueta de una mujer. Sin embargo, al contar con algunos segundos posiblemente notarás otros elementos completamente distintos al inicial. Es allí que tu personalidad entrará en juego y te guiará hacia lo que tú mente considere correcto.

La última etapa de la prueba es que conozcas el significado de ese elemento en la lista de resultados que te brindaremos líneas más abajo. Allí, descubrirás con precisión cuál es tu verdadero carácter y demás aspectos que envuelven a tu personalidad.

La imagen del test visual sobre tu carácter

Lo que llegues a visualizar primero te mostrará los resultados de esta increíble prueba. | Foto: chedonna

Resultados del test visual sobre tu carácter

Si primero viste un paisaje bucólico: Eres una persona de carácter orgulloso, capaz de afrontar cualquier problema por tu cuenta. Eres independiente y no tienes miedo de dejar a los demás atrás. Evidentemente, en tu vida has sufrido algún tipo de trauma, más o menos grande. Pero esto te ha enseñado a crear un muro, a abrir una brecha entre tú y los demás. No quieres depender demasiado de los demás y te encierras en ti mismo, ¡a veces llegando incluso a mentir para no tener que tratar con otras personas!

Si primero viste la cara de un hombre “al revés”: Tu elección, en nuestro test de tipo de carácter, nos revela que eres una persona clara y directa que necesita… ¡mirar a la gente a la cara! Eres una persona sumamente sincera, casi al punto de ofenderte. ¡No tienes ningún problema en decir lo que piensas, cuando lo piensas! Para ti, mentir u ocultar algo es el mayor de los crímenes y odias a las personas que lo hacen. Ciertamente eres una persona que tiene pocos amigos pero que son personas capaces de soportar tu mirada aguda y directa, a la que no se puede mentir.

Si primero viste por primera vez a una mujer vestida de amarillo: ¡Tu tipo de carácter es absolutamente protector y maternal! Eres una persona que siempre se preocupa por los demás y que no puede evitar preocuparse por otras personas incluso antes de pensar en sí misma. Esto, por supuesto, te da crédito, pero también te pone en una posición difícil: ¡puedes depender demasiado de los demás, especialmente de tu pareja!