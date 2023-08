Estuve buscando un test visual que te permita saber si posees un espíritu detallista y finalmente lo encontré. Te lo presento a través de esta nota de Depor. Participar no es difícil. De hecho, es algo muy fácil de hacer. Esta prueba te encantará, así como “la que consiste en encontrar las diferencias entre dos ilustraciones” y “la que expone tu carácter”.

La imagen, cuyo fondo es de color rosado y está más abajo, debes mirarla. ¿Por qué digo eso? Porque tienes que responder, con total sinceridad, qué captaste primero. Mentir es una mala idea, ya que te hará perder el tiempo aquí. Que ello no pase por tu cabeza en ningún momento.

La imagen del test visual

En la ilustración solo hay dos elementos: el corazón y la nota musical. Por lo tanto, si mencionas algo distinto, estarás cayendo en un error. Además, te comento que si bien los resultados del test visual no poseen validez científica, eso no quita el hecho de que son impresionantes y que te gustarán bastante.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de una nota musical. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, tu familia es muy importante para ti. No te haces problema por asuntos sin importancia porque consideras que la vida es muy corta. Prefieres sorprenderte antes que adelantarte a los hechos. No te agrada estar ofendido(a) con alguien. No guardas rencor. Eres una persona muy tranquila y amorosa.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, inspiras confianza, seguridad y respeto. Das buenos consejos Tienes un gran poder de observación y un espíritu detallista. Sobresales por ser creativo(a), meticuloso(a), generoso(a) y muy inteligente. Resuelves cualquier problema con facilidad.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

