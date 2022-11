Como entraste a esta nota, tenemos que indicarte lo siguiente: olvídate de todo por un momento para que participes en el reto viral que consiste en hallar el elemento sin par en la imagen. Ten en cuenta que debes hacerlo en menos de 10 segundos. ¡Es difícil, pero no imposible!

El desafío que presentamos aquí pondrá a prueba tu visión como ningún otro que circula en las redes sociales. Así lo han manifestado varios usuarios en los últimos días, quienes, además, aseguraron que se divirtieron bastante al sumarse a la prueba. ¡No lo pienses tanto! ¡Anímate! ¡No te vas a arrepentir!

¿Quieres que te brindemos un consejo? Para cantar victoria en este reto viral tienes que prestar mucha atención a los detalles de la ilustración que fue creada por genial.guru. Ese es el camino a seguir. Ahora que ya lo sabes, esfuérzate al máximo. ¡Todo depende ti! ¡La pelota está en tu cancha!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar que sobre un mueble hay varias cosas, como libros, anteojos, etc. Uno de todos los elementos presentes no tiene par. Es decir, no se repite. Antes de comenzar tu participación en el desafío, respira profundo. ¡Vamos! ¡Es momento de que demuestres tu capacidad visual!

¿Eres capaz de encontrar el elemento sin par en esta ilustración? Debes hacerlo en menos de 10 segundos. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Nosotros sabemos que ubicar el elemento sin par no es algo fácil de hacer. Sobre todo por el límite de tiempo establecido. A las personas que fallaron en este acertijo visual, les pedimos que no se sientan mal. A continuación revelaremos la ubicación exacta del objeto que no se repite en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el elemento sin par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que ahora mismo necesitas para divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

