Poner a prueba mi inteligencia es algo que hago a diario . Por eso busco desafíos, como el reto viral que te voy a presentar, que me ayuden a elevar al máximo mis capacidades y también sirvan para demostrar mi inteligencia espacial. ¿Qué debes hacer? Es muy sencillo, en teoría, pues tendrás que mover dos fósforos que aparecen en la imagen y así intentar crear 2 cuadrados, pero ten siempre en mente que deberás realizar estos movimientos en solo 7 segundos.

La imagen del reto viral muestra dos rectángulos incompletos y nuestra misión es que utilizando esa gráfica logremos crear 2 cuadrados. Ten en cuenta que solo dispones de 2 movimientos, es decir que debes mover la posición original de 2 fósforos para lograr obtener la solución.

Mira la imagen del reto viral y ejecuta los movimientos

Si te concentras estoy seguro que lograrás alcanzar la respuesta correcta de inmediato. No resulta sencillo para aquellos que no llegan a usar su inteligencia espacial al máximo nivel, pero si eso no ocurre contigo estoy seguro que obtendrás la respuesta rápidamente.

Mira con atención la imagen y luego determina cuáles serán los fósforos que debes mover para formar los 2 cuadrados.| Foto: fresherslive

Te muestro la respuesta del reto viral

En la imagen que dejaré a continuación te detallo los dos movimientos. Los cuadrados no serán igual, pues uno será más pequeño que el otro pero finalmente serán 2 cuadrados.

Aquí te mostramos los movimientos que debes realizar para formar 2 cuadrados. | Foto: fresherslive

¿Qué es un reto viral?

Los retos virales son una verdadera joya para quienes buscan un pasatiempo entretenido y desafiante en sus momentos libres. En estos enigmas visuales, el juego consiste en escudriñar minuciosamente una imagen para descubrir animales, objetos, personas o números que se ocultan en ella. La diversión radica en poner a prueba tu agudeza visual y tu ingenio.

¿Para qué sirve ejercitar la mente con un reto viral?

El “entrenamiento mental” contribuyen a prevenir enfermedades mentales y la pérdida de la memoria en personas mayores de 60 años, por eso es tan importante hacer este tipo de ejercicios.

Resuelve otro reto en este video